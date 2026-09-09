সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য়, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
সিংহ
আজকের দিনটি গড়পড়তা দিনের চেয়ে ভালো যাবে। আপনার পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে চলমান বিবাদ থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অতীতের লেনদেন সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যার সমাধান হয়ে স্বস্তি আসতে পারে। আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর দায়িত্ব নিজেই নিন এবং ছোটখাটো সবকিছুর জন্য অন্যের উপর নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ দিনটিকে বিশেষ ও স্মরণীয় করে তুলতে পারে।
কন্যা
আজ আপনার জন্য সাফল্য ও অগ্রগতির নতুন পথ খুলে যেতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে উল্লেখযোগ্য স্বস্তি দেবে। গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং তাড়াহুড়ো পরিহার করুন। বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার মায়ের সাথে কথোপকথন আপনার অনেক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টাও ইতিবাচক ফল দিতে পারে।
তুলা
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে, আপনি নতুন বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিবেচনা করতে পারেন। আইনি বিষয়ে অবহেলা ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন। কোনো সহকর্মীর কথায় আপনি আবেগপ্রবণ বা বিচলিত হতে পারেন, কিন্তু এটিকে আপনার কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেবেন না। পরিবারের কোনো সদস্যকে কাজের জন্য দূরে চলে যেতে হতে পারে, যা বাড়িতে কিছুটা আবেগঘন পরিবেশ তৈরি করতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার মন ক্রমাগত নতুন এবং চমৎকার ধারণায় পূর্ণ থাকবে। ব্যবসায় একটি নতুন প্রকল্প বা উদ্যোগ শুরু করা লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর কর্মজীবনেও একটি নতুন সুযোগ আসতে পারে, যা পরিবারে সুখ বয়ে আনবে। আয় বৃদ্ধি আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। দীর্ঘদিনের কোনো কাজ সম্পন্ন করা স্বস্তি এনে দেবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনার বাবার পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More