সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২৯ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

সিংহ,কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। ২৯ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য়, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্য়ে কী রয়েছে। রইল রাশিফল।
সিংহ
যারা চাকরিতে আছেন, তাদের জন্য আজকের দিনটি ভালো যাবে। পছন্দের কাজ খুঁজে পেলে আপনার উৎসাহ বাড়বে এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি একটি ভালো পদে পৌঁছাতে পারবেন। আপনার কিছু নতুন মানুষের সাথে দেখা হবে, যারা ভবিষ্যতে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে প্রমাণিত হতে পারেন। আপনার কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সিদ্ধান্ত নিন। একটি সরকারি বিষয় কিছুটা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে, তাই সময়মতো এর সমাধান করার চেষ্টা করুন।
কন্যা
আজ আপনার জন্য সাফল্য ও সন্তুষ্টি বয়ে আনবে। ভালোবাসা ও সমর্থনের অনুভূতি বিরাজ করবে, যা সম্পর্কের মধুরতা বাড়িয়ে তুলবে। আপনাকে হয়তো কোনো পুরোনো দেনা শোধ করতে হতে পারে। খরচের জন্য একটি বাজেট বজায় রাখাই শ্রেয়, অন্যথায় অপ্রয়োজনীয় খরচ বেড়ে যেতে পারে। পরিবারে কোনো শুভ বা মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে। কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে আপনি অপার আনন্দ পাবেন।
তুলা
কর্মজীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে আজ আপনার জন্য একটি ভালো দিন হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ উদ্ধার হলে স্বস্তি মিলবে। আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ হলে আনন্দ হবে। আজ আপনার কাজগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাগ করে নেওয়া উচিত। পরিবারের মধ্যে চলমান যেকোনো মতবিরোধ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার চারপাশের পরিবেশ মনোরম থাকবে এবং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার প্রচেষ্টায় আপনি সফল হবেন। তবে, কারও পরামর্শ অন্ধভাবে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কোনো সহকর্মী আপনাকে আপনার কাজে সাহায্য করার প্রস্তাব দিতে পারেন। পুরোনো কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা আবার দেখা দিতে পারে, যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। এমন কিছু অপ্রয়োজনীয় খরচও হতে পারে যা এড়ানো কঠিন হবে। পারিবারিক বিষয়গুলো একসঙ্গে সমাধান করাই সবচেয়ে ভালো হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More