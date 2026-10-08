ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ৮ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে আজ বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবারে কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজকের দিনটি উৎসাহ এবং ইতিবাচকতায় পূর্ণ থাকবে। কাজের প্রতি আপনার অনুরাগ বাড়বে এবং আপনি আপনার চাকরি বা ব্যবসায় মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন। তবে, আপনার সন্তানের সঙ্গ এবং তার চারপাশের মানুষদের উপর নজর রাখা জরুরি। অতীতের ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ সেগুলো সমস্যার কারণ হতে পারে। বাড়িতে কোনো পূজা বা শুভ অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে পারে, যা পরিবেশে আনন্দ ও সুখ বয়ে আনবে। পরিবারের সদস্যরাও আপনার সিদ্ধান্ত এবং কাজকে পুরোপুরি সমর্থন করতে দেখা যাবে।
মকর
আজ আপনার আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিকের চেয়ে ভালো থাকতে পারে। অতিরিক্ত আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে খরচও বাড়তে পারে, তাই আপনার বাজেট সম্পর্কে সচেতন থাকুন। বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা প্রার্থনা একটি ইতিবাচক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পাবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে যেকোনো ক্ষোভ বা দূরত্ব কমতে শুরু করবে এবং সম্পর্ক আবার ঘনিষ্ঠ হবে। আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসতর্ক হবেন না। আজ আপনার খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দেওয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে।
কুম্ভ
আজ সম্পত্তি সংক্রান্ত লেনদেনের জন্য একটি ভালো সুযোগ হতে পারে, কিন্তু কাগজপত্রের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। কেউ মিথ্যা তথ্য দিয়ে আপনার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, তাই কোনো নথি না পড়ে বিশ্বাস করবেন না। এটি পুরোনো পারিবারিক বিবাদ মিটিয়ে ফেলার একটি ভালো সুযোগ দেবে। বাড়িতে সুস্বাদু খাবার এবং প্রিয়জনদের সাথে কাটানো সময় আপনাকে আনন্দিত রাখবে। আপনি কোনো আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে দেখা করার পরিকল্পনাও করতে পারেন। কথোপকথনের সময় আপনার কথার ব্যাপারে সচেতন থাকুন, কারণ আপনার বলা কোনো কথা কাউকে আঘাত করতে পারে।
মীন
আজকের দিনটি আনন্দে পরিপূর্ণ হতে পারে, একের পর এক সুসংবাদ আপনাকে আনন্দিত করবে। আপনি আপনার সন্তানের সাফল্যে গর্ববোধ করবেন। পরিবারের সাথে বসে পুরনো মতপার্থক্য মিটিয়ে ফেলার সুযোগ পাবেন এবং সম্পর্কের উষ্ণতা কিছুটা ফিরে আসতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ের পথে বাধা অতিক্রম করতে বন্ধুর পরামর্শ সহায়ক হতে পারে। ভ্রমণ বা যাত্রার সময় আপনি মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আজ কারো সাথে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব গঠনের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More