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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন।

Published on: Oct 3, 2026, 06:00:22 IST
By Sritama Mitra
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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে।

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

ধনু

আজ যেকোনো কাজে তাড়াহুড়ো না করে ধৈর্য ও বোঝাপড়ার সাথে এগিয়ে যাওয়াই আপনার জন্য শ্রেয় হবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার বাবার পরামর্শ আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। সন্তানের সুখের জন্য আপনার কিছু কেনার ইচ্ছা জাগবে এবং এটি বাড়িতে উত্তেজনা নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনদের পরামর্শে মনোযোগ দিলে আপনার কাজের উন্নতি হবে। দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে দিনটি বিশেষ হয়ে উঠতে পারে। বাড়িতে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় পরিবেশ ইতিবাচক শক্তি বয়ে আনবে।

মকর

আজ আপনার জন্য একটি নতুন সূচনা। আপনার প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। সময়মতো ছোট ছোট দায়িত্ব সম্পন্ন করা সামনের পথকে সহজ করে তুলবে। পুরোনো বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হলে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়তে পারে এবং আনন্দ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে, একটি কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব বা কাজ পেলে আপনার উৎসাহ বাড়বে এবং আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে।

কুম্ভ

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও শক্তিশালী থাকবে। আপনি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করবেন। কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করা আপনাকে গভীর সন্তুষ্টি দেবে। আলোচনা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে যেকোনো পারিবারিক সমস্যা সমাধানে আপনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি ভালো সুযোগ আসতে পারে। সন্তানদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করলে তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। ব্যবসায় কিছু অস্থিরতা দেখা দিলেও, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আপনার অনুকূলে আসবে।

মীন

আজ আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উপকারী হবে। ছোটখাটো সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করলে দিনটি মসৃণভাবে কাটবে। কেউ তার কথা দিয়ে আপনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারে, তাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নিজের বিচারবুদ্ধিকে প্রাধান্য দিন। যারা রিয়েল এস্টেটের সাথে জড়িত, তারা আইনি বা সরকারি পর্যায়ে কিছু উৎসাহব্যঞ্জক খবর পেতে পারেন। কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে নিজের পরিস্থিতি বিবেচনা করুন। সংযম ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোলে দিনটি বেশ আরামদায়ক ও ইতিবাচক হতে পারে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

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