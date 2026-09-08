ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ রবিবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল জ্যোতিষমত।
ধনু
কোনো ইচ্ছা পূরণ না হওয়ায় আজ আপনি কিছুটা অস্বস্তি বা হতাশা বোধ করতে পারেন। যদি আপনার কাজ করতে ইচ্ছা না করে, তবে ইতিবাচক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখাই শ্রেয়। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্যের কারণে আপনাকে তাড়াহুড়ো করতে হতে পারে। ছোটখাটো বিষয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, তাই তর্ক না করে ধৈর্য ধরে কথা বলুন। কর্মক্ষেত্রে, আপনার প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের উপর নজর রাখা এবং বিভ্রান্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরি।
মকর
আজ অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। ব্যবসায়িক ভালো মুনাফা আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে এবং আপনি পূর্বে আটকে থাকা কিছু অর্থও পুনরুদ্ধার করতে পারেন। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা হয়তো অবশেষে কোনো সুসংবাদের জন্য অপেক্ষার অবসান দেখতে পাবেন। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে চলমান উত্তেজনা নিরসনের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবেন। তবে, কোনো সহকর্মীর বলা কোনো কথা আপনাকে কিছুটা বিচলিত বা আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে।
কুম্ভ
আজকের দিনটি গড়পড়তা দিনের চেয়ে ভালো হতে পারে এবং কিছু নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে পারে। হঠাৎ কোনো ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সন্তান যদি কোনো পরীক্ষা দিয়ে থাকে, তবে তার ফলাফল আপনাকে আনন্দ দিতে পারে। নতুন চাকরি পাওয়ার প্রচেষ্টাও সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খুলে যেতে পারে, যা ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলবে। তবে, আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং একান্ত প্রয়োজন না হলে টাকা ধার করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।
মীন
ব্যবসায়িক উত্থান-পতনের কারণে আজ আপনার মন কিছুটা অস্থির থাকতে পারে। অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং কোনো নথি বা চুক্তি না পড়ে গ্রহণ করবেন না। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। প্রার্থনা এবং আধ্যাত্মিক কাজে সময় কাটালে আপনার মনে শান্তি আসবে। আপনি আপনার মায়ের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আপনার দায়িত্বগুলো স্থগিত রাখা ভুল হবে, কারণ আজকের এই অসাবধানতা পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে।
(এই প্রতিবেদনের মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More