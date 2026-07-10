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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কারা লাকি, ১০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Jul 10, 2026, 06:00:53 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ শুক্রবার ১০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দিনটি কেমন কাটবে,তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ,শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কারা লাকি, ১০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কারা লাকি, ১০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আপনি একটি দূরপাল্লার ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনাকে নতুন অভিজ্ঞতা দেবে। আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রে শেখার এবং উন্নতি করার সুযোগ পাবেন। আধ্যাত্মিকতা এবং জ্ঞানের প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়বে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরও বেশি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। যদি কারও কাছে পাওনা টাকা দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে, তবে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একটি আইনি বিষয়ও আপনার অনুকূলে যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে।

    মকর

    আজ আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ বলে প্রমাণিত হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদে, আটকে থাকা কোনো কাজ সম্পন্ন হতে পারে। নতুন প্রতিপক্ষের আবির্ভাব হতে পারে, তাই আপনার পরিকল্পনাগুলো গোপন রাখুন। যদি আপনি কোনো কাজের জন্য ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন, তবে আপনার সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সন্তানের শিক্ষা নিয়ে চলমান উদ্বেগ ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে।

    কুম্ভ

    আজ আপনার মনে নতুন ধারণা আসবে যা ভবিষ্যতের সাফল্যের ভিত্তি হতে পারে। ব্যবসা বা কর্মক্ষেত্রে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করবে। কোনো ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাকে উপেক্ষা করবেন না। আপনার মা আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন, যা আপনি প্রশংসনীয়ভাবে পালন করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরামর্শের কদর করা হবে এবং পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা আরও জোরালো হতে পারে।

    মীন

    আজ কর্মসংস্থান এবং কর্মজীবনের ক্ষেত্রে নতুন আশা নিয়ে আসতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলোতে এখন অগ্রগতি দেখা যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দলবদ্ধভাবে কাজ করা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে। যদিও কিছু প্রতিপক্ষ আপনার পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে, আপনার প্রজ্ঞা এবং সতর্কতা তাদের সফল হতে বাধা দেবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কারা লাকি, ১০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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