ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ২৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে ২৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমতে রাশিফল।
ধনু
আজ আপনার দায়িত্ব বাড়বে, কিন্তু এই দায়িত্বগুলোই আপনার সাফল্যের সোপান হয়ে উঠবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন এবং আপনার কাজে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মুগ্ধ হবেন। পরিবারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে জীবনে নতুনত্ব ও আনন্দ আসবে। আপনার জীবনসঙ্গীর স্নেহ অথবা কোনো বিশেষ চমক আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে।
মকর
আজ দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো সমাপ্তির দিকে এগোবে। পরিবারে নতুন কোনো সদস্যের আগমন আনন্দ বয়ে আনতে পারে। পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব সংক্রান্ত ইতিবাচক ইঙ্গিত আসতে পারে। আপনার সন্তানের আচরণ নিয়ে আপনি কিছুটা উদ্বিগ্ন হতে পারেন এবং পুরোনো কোনো সিদ্ধান্তের স্মৃতি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। তবে, আপনার বোধশক্তি ও ধৈর্য যেকোনো পরিস্থিতি সামলাতে আপনাকে সাহায্য করবে।
কুম্ভ
আজ আপনি হালকা, উদ্যমী এবং উত্তেজিত বোধ করবেন। পারিবারিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া দৃঢ় হবে। ভ্রমণ বা বাইরে ঘোরার পরিকল্পনা হতে পারে। একটি পুরোনো আর্থিক সমস্যার সমাধান হলে স্বস্তি মিলবে। আপনি ব্যবসায়িক ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। সন্তানদের সাথে ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা ও যোগাযোগের মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে।
মীন
আজ আপনি নতুন ধারণা ও পরিকল্পনায় পূর্ণ থাকতে পারেন। নতুন কিছু করার ইচ্ছা আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে, কিন্তু নতুন মানুষদের সাথে সাথেই বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা স্বীকৃতি পাবে, যদিও তা আপনার প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা কম মনে হতে পারে। অন্যের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলাই ভালো। আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More