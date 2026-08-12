ধনু, মকর,কুম্ভ, মীনের আজ সূর্যগ্রহণ ২০২৬র দিনটি কেমন কাটবে,রইল ১২ আগস্ট রাশিফল
ধনু, মকর,কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ বুধবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন রাশিফলে। আজ ২০২৬ সালের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ। এই সূর্যগ্রহণের দিনটি আপনার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ বুধবার, প্রেম, অর্থ, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনি নতুন দায়িত্বের সম্মুখীন হবেন এবং সম্পূর্ণ সততার সাথে তা পালন করার চেষ্টা করবেন। পরিবারে ভালোবাসা ও একতা বিরাজ করবে, যা মনে শান্তি বয়ে আনবে। দৈনন্দিন কাজের চাপে আপনি কিছুটা ক্লান্ত হতে পারেন, কিন্তু মানসিক চাপ ধীরে ধীরে কমে আসবে। খরচ বাড়া সত্ত্বেও আপনার শক্তি ও উদ্যম অটুট থাকবে। আপনার জীবনসঙ্গী প্রতিটি পদক্ষেপে আপনাকে সমর্থন করবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার বাবার পরামর্শ অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে।
মকর
আজ প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিতে হবে। আইনি বিষয়ে কিছু বাধা আসতে পারে, কিন্তু ধৈর্য এবং সঠিক কৌশলের মাধ্যমে আপনি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবে, যার ফলে কঠিন বিষয়গুলোও সহজ মনে হবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আবেগের পরিবর্তে যুক্তি এবং বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করুন। শান্তভাবে নেওয়া সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে।
কুম্ভ
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অন্যদের মুগ্ধ করবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব, পদ বা সম্মান পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পত্তি বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করা ক্ষতিকর হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হলে সুখ আসবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা অগ্রগতি এখন উন্মোচিত হতে শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে। সরকারি কাজে গাফিলতি পরিহার করুন।
মীন
আজ আপনাকে প্রতিটি কাজে ভারসাম্য এবং ধৈর্য বজায় রাখতে হবে। আপনি ভালো আয়ের সুযোগ পাবেন, কিন্তু খরচও প্রায় একই গতিতে বাড়তে পারে, তাই আপনার বাজেটের দিকে মনোযোগ দিন। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না; নিয়মিত তাঁর যত্ন নেওয়া নিশ্চিত করুন। প্রতিপক্ষের গুজব বা গুজবে কান না দিয়ে, নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকুন। বিচক্ষণ ও শান্ত সিদ্ধান্ত দিনটিকে আপনার অনুকূলে নিয়ে আসবে এবং আপনার সমস্ত সমস্যা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More