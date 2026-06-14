ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের কদর বাড়বে। আপনার বসের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হবে এবং আপনার অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে। ব্যবসায় আপনার প্রচেষ্টাও ফল দিতে শুরু করবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা ইতিবাচক সংকেত পেতে পারেন। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা বাড়বে, যদিও কোনো প্রতিপক্ষের কথায় সাময়িকভাবে আপনার মন খারাপ হতে পারে।
মকর
আজ প্রতিটি সিদ্ধান্ত সাবধানে বিবেচনা করতে হবে। তাড়াহুড়ো ক্ষতিকর হতে পারে। আপনার ব্যবসায় কোনো পরিবর্তন আনার আগে সব দিক বিবেচনা করুন। কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যই হবে আপনার সবচেয়ে বড় অবলম্বন। চলমান কোনো কাজ হঠাৎ থেমে যেতে পারে, কিন্তু সাহস রাখুন। প্রয়োজনে সহজেই সাহায্য পাওয়া যাবে।
কুম্ভ
আজ আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ভাগ্য আপনার সহায় হতে পারে, কিন্তু অলসতা পরিহার করা উচিত। অবিবাহিতরা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে পরিচিত হতে পারেন। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন। আটকে রাখা কোনো অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে অতীতের স্মৃতি মনে পড়বে।
মীন
আজ আপনি স্বাস্থ্য নিয়ে স্বস্তি বোধ করবেন এবং পুরোনো সমস্যাগুলো কমে যেতে পারে। তবে, কোনো প্রতিপক্ষ আপনাকে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। নতুন কিছু করার ইচ্ছা আপনাকে একটি গঠনমূলক দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি আপনার সন্তানের আচরণ নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন, কিন্তু ধৈর্য ধরলে সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে। এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যেখানে আপনি আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন এবং সময়মতো সরকারি কাজ সম্পন্ন করা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More