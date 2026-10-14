ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৪ অক্টোবর ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল রইল।
ধনু
আজ আপনি উৎসাহ ও ইতিবাচক শক্তিতে ভরপুর থাকবেন। আপনার প্রেম জীবনে একটি নতুন সূচনা বা সুখকর পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং যোগব্যায়াম, শরীরচর্চা বা নিয়মিত রুটিনকে অবহেলা করবেন না। আপনার প্রজ্ঞার দ্বারা একটি পারিবারিক বিষয়ের সমাধান হতে পারে। ভ্রমণের সময় প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে আপনার জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। ভাগ্য আপনার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে, যার ফলে অনেক কাজ প্রত্যাশার চেয়েও সহজে সম্পন্ন হবে।
মকর
আজ আপনার দায়িত্বগুলোকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার দিন। যদি কোনো দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তবে তা ফেলে না রেখে সেদিকে মনোযোগ দিন। আপনার পরিবারের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা আপনার অগ্রাধিকার হবে। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ও সংযমের সাথে এগিয়ে যান, কারণ তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে অনুশোচনার কারণ হতে পারে। আজ প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তার পরিণতির কথা বিবেচনা করুন। কখনও কখনও, পরিস্থিতিকে কিছুটা সময় দেওয়াই সর্বোত্তম সমাধান বলে প্রমাণিত হয়।
কুম্ভ
আজ সমাজে আপনার পরিচিতি ও সম্মান উভয়ই বাড়তে পারে। মানুষ আপনার চিন্তা ও কাজের প্রশংসা করবে। আপনার আর্থিক অবস্থাও আগের তুলনায় উন্নত হতে পারে। ইঙ্গিত রয়েছে যে প্রেমের সম্পর্কে দূরত্ব কমে আসবে এবং ঘনিষ্ঠতা ফিরে আসবে। যদি কারও প্রতি আপনার অনুভূতি থাকে, তবে আজ তা প্রকাশ করার সাহস পেতে পারেন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ মানসিক শান্তি আনবে। তবে, কিছু অত্যাবশ্যকীয় খরচ হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে, তাই আপনার বাজেটের দিকে নজর রাখা জরুরি হবে।
মীন
আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং আপনি কর্মশক্তি অনুভব করবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার মানসিক বন্ধন আরও গভীর হবে। আপনারা দুজনেই আপনাদের সম্পর্কে নতুন করে শক্তি অনুভব করবেন এবং একে অপরের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মী বা জুনিয়রের সাহায্যে দীর্ঘদিনের কোনো কাজ সম্পন্ন হতে পারে। ভাগ্যের কৃপায়, আপাতদৃষ্টিতে কঠিন কাজগুলোও সহজ মনে হবে। সার্বিকভাবে, দিনটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিতা, সন্তুষ্টি এবং আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More