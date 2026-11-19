ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্য ১৯ নভেম্বর ২০২৬ আজকের রাশিফলে দেখে নিন। জ্যোতিষশাস্ত্রে আজ লক্ষীবার বৃহস্পতিবারে এই চার রাশির দিন কেমন কাটবে দেখে নিন। রইল রাশিফল। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
ধনু
আজ আপনার জন্য অনেক শুভ লক্ষণ বয়ে আনতে পারে। বাড়িতে কোনো শুভ বা পারিবারিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা ও আনন্দ বয়ে আনবে। তবে, খরচ করার সময় আপনার প্রকৃত প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিন এবং শুধুমাত্র উৎসাহের বশে বাজেট অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকুন। সরকারি দপ্তরের একটি দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে স্বস্তি দিতে পারে। এছাড়াও, আপনার দায়িত্ব এবং পারিবারিক সম্পর্ককে যথাযথ গুরুত্ব দিন। বন্ধুদের সাথে অতিরিক্ত সময় কাটানো বা অপ্রয়োজনীয় ঘোরাঘুরি গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক কাজকে প্রভাবিত করতে পারে।
মকর
আজ ব্যবসার জন্য একটি ভালো দিন হতে পারে এবং লাভের নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। আপনার পরিকল্পনাগুলো সঠিক দিকে এগোবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে বলে আশা করা যায়। তবে, কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়। ব্যবসায়িক বিষয়ে, সমস্ত তথ্য যাচাই করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সাবধানে নিন। পারিবারিক জীবনে ঐক্য ও যোগাযোগ বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। আপনার সন্তানরা আপনার কোনো কথা উপেক্ষা করতে পারে, তাই রাগ না করে, ভালোবাসা ও সহানুভূতির সাথে তাদের কাছে আপনার বক্তব্য ব্যাখ্যা করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বস বা ঊর্ধ্বতনদের পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে নেওয়া আপনার কর্মজীবনের জন্য উপকারী হবে।
কুম্ভ
আজ আপনার নিজের বাড়ির স্বপ্ন পূরণের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হতে পারে। সম্পত্তি-সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে ইতিবাচক খবর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। অন্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভর না করে, নিজের কাজগুলো নিজে সামলানোর চেষ্টা করুন। যদি আপনার কোনো দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে, তবে তা উপেক্ষা করবেন না। সময়মতো ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই শ্রেয়। আপনার কোনো রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী বন্ধুর সাথে দেখা হতে পারে, যিনি আপনাকে দরকারি তথ্য দিতে পারেন।
মীন
আজ তর্ক-বিতর্ক এবং অপ্রয়োজনীয় সংঘাত থেকে দূরে থাকাই আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। ছোটখাটো বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে বিরত থাকুন এবং সব পরিস্থিতিতে সংযম বজায় রাখুন। আপনার সন্তানের শিক্ষা বা ভবিষ্যতের বিষয়ে, আপনি তাকে বিদেশে পাঠানো বা অন্য কোনো স্থানে ভর্তি করানোর কথা বিবেচনা করতে পারেন। এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করুন। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, বেশ কিছুদিন ধরে চলে আসা ব্যবসায়িক সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে কমে আসবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি ছোট সারপ্রাইজের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা তার মুখে হাসি ফোটাবে এবং আপনাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More