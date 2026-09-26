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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! দেখে নিন ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল।

Published on: Sep 26, 2026, 06:00:59 IST
By Sritama Mitra
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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন শনিবার কেমন কাটবে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ শনিবার, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু

আজ আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া উপকারী হবে। কাজের ফাঁকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন এবং খাদ্যাভ্যাসের প্রতি অবহেলা করবেন না। আবহাওয়া আপনার শরীরকে প্রভাবিত করতে পারে। অন্যদিকে, কোনো নতুন পরিকল্পনা বা প্রকল্পের প্রতি উৎসাহ বাড়বে এবং আপনি ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। আপনি আপনার আয় বাড়ানোর নতুন উপায় খুঁজে বের করতে আগ্রহী হবেন। আপনার সন্তানের শিক্ষা সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা আলোচনা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সহজেই সমাধান করা যেতে পারে।

মকর

আজকের দিনটি উত্থান-পতনে পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে। অতীতের কোনো ঘটনা হঠাৎ করে সামনে চলে আসায় কিছুটা অস্বস্তি হতে পারে, কিন্তু পারিবারিক সমর্থন আপনাকে শক্তি জোগাবে। আপনার কর্মজীবনে নতুন দায়িত্ব বা চাকরি-সংক্রান্ত কোনো সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। পেট-সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সমস্যাকে উপেক্ষা করবেন না। গুজব বা গুঞ্জনকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস না করে আসল ঘটনা যাচাই করে নেওয়াই শ্রেয়।

কুম্ভ

আজ আপনি আপনার জীবনে অগ্রগতির গতি বৃদ্ধি অনুভব করতে পারেন। আপনার পরিবার বা সন্তানদের কাছ থেকে আসা যেকোনো সুসংবাদ আপনাকে আনন্দ দেবে। আলোচনার মাধ্যমে যেকোনো পারিবারিক সমস্যার সমাধান সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। ছাত্রছাত্রীরাও কিছুটা স্বস্তি পাবে এবং মানসিক চাপ কমে যাওয়ায় তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া সহজ হবে। একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী আপনাকে এমন পরামর্শ দিতে পারেন যা দীর্ঘমেয়াদে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

মীন

আজ আপনার কর্মজীবন একটি নতুন দিকে মোড় নেবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে। সম্পর্কগুলো সতেজ হয়ে উঠবে এবং আপনি অতীতের ভুলগুলো ভুলে গিয়ে ইতিবাচকভাবে একটি নতুন জীবন শুরু করার চেষ্টা করবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া একটি মিষ্টি চমক আপনার দিনটিকে বিশেষ করে তুলতে পারে। তবে, একটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা মাঝে মাঝে ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে, তাই অসতর্কতা পরিহার করুন। একটি কাঙ্ক্ষিত চাকরি বা দায়িত্ব খুঁজে পাওয়া আপনাকে সন্তুষ্টি এবং আনন্দ উভয়ই এনে দেবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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