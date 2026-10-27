ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২৭ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ মঙ্গলবার দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনি নতুন কিছু শিখতে এবং জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে অনুপ্রাণিত হতে পারেন। আপনি একটি দূরপাল্লার ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনাকে নতুন অভিজ্ঞতা দেবে এবং নতুন মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ করে দেবে। আপনি আপনার দক্ষতা বাড়ানোর এবং কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করার সুযোগ পেতে পারেন। আপনি আধ্যাত্মিক বিষয় এবং জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, যা আপনার মনকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দেবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় নিয়মিততা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। যদি আপনি দীর্ঘ সময় ধরে টাকা ফেরত না পেয়ে থাকেন, তবে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। একটি আইনি বিষয়েও স্বস্তির লক্ষণ রয়েছে। ধৈর্য বজায় রাখুন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে নিয়ে যান।
মকর
আজ আর্থিক বিষয়ে সতর্ক ও পদ্ধতিগতভাবে অগ্রসর হওয়া আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং তাড়াহুড়ো করে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ আপনাকে একটি দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করতে পারে। তবে, কিছু লোক আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, তাই আপনার পরিকল্পনা সবার কাছে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন। যদি আপনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করেন, তবে আপনার সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সন্তানের শিক্ষা নিয়ে উদ্বেগও ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে। পরিস্থিতি নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তিত না হয়ে, একবারে একটি করে পদক্ষেপ নিন এবং আপনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।
কুম্ভ
আজ আপনার মনে কিছু নতুন ও সৃজনশীল ধারণা আসতে পারে, যা ভবিষ্যতের সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করবে। আপনার চাকরি বা ব্যবসা, যাই হোক না কেন, আপনার স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা আপনাকে বিশেষ স্বীকৃতি এনে দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ধারণাগুলো যথাযথভাবে উপস্থাপন করুন, কারণ আপনার পরামর্শ প্রশংসিত হতে পারে। পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব নিয়েও ইতিবাচক আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, স্বাস্থ্যের কোনো ছোটখাটো সমস্যাকে উপেক্ষা করবেন না। আপনার মা আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন এবং আপনি তা পালনে সফল হবেন। সৃজনশীলতার পাশাপাশি শৃঙ্খলা বজায় রাখলে আপনি নতুন সুযোগগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।
মীন
আজ চাকরি ও কর্মজীবন সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন আশার সঞ্চার হতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা একটি ভালো সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভবিষ্যতের জন্য তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে দেবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রকল্পগুলোতেও ধীরে ধীরে অগ্রগতি দেখা যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করলে তা আপনাকে দলগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বড় লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। তবে, কিছু লোক আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে পারে, তাই আপনার কাজ এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং পেশাগত দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ হবে। বোঝাপড়া, ধৈর্য এবং ধারাবাহিক কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এগিয়ে গেলে কঠিন পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে আনার সুযোগ আসতে পারে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More