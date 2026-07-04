Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৪ জুলাই ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 04, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্য়ে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৪ জুন ২০২৬ সালে এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যের জ্যোতিষমত রইল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৪ জুলাই ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৪ জুলাই ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজ আর্থিক বিষয়ে ইতিবাচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আয়ের নতুন উৎস উন্মোচিত হতে পারে এবং ব্যবসায় উন্নতির সুযোগও দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ভ্রমণের সময় আপনি এমন তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে আপনার উপকারে আসবে।

    মকর

    আজ আপনার জন্য অনেক ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। যদিও কোনো ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে মতবিরোধ হতে পারে, তবে পারস্পরিক বোঝাপড়া পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনাকে কিছুটা চিন্তিত হতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে এবং আপনাকে হয়তো অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হতে পারে। সুখবর হলো, আপনার আর্থিক অবস্থা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে।

    কুম্ভ

    আজ সেবা, সহযোগিতা এবং সৎকর্মের দিন হবে। কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করা আপনাকে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি দেবে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনদের সাথে আপনার মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু সংযম বজায় রাখাই আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে। বাড়িতে অতিথিদের আনাগোনা একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার মা আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন এবং আপনি তা সফলভাবে পালন করতে সক্ষম হবেন।

    মীন

    আজ আপনাকে আপনার খরচের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে, কারণ ক্রমবর্ধমান ব্যয় আপনার উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকেও মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, তাই আপনার বিশ্রাম এবং দৈনন্দিন রুটিনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু গর্বের খবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে যদি অতীতের কোনো ভুল সামনে আসে, তবে নম্রতা এবং বোঝাপড়ার সাথে পরিস্থিতি সামাল দেওয়াই শ্রেয়। যারা রাজনীতি এবং সমাজসেবার সাথে জড়িত, তারা কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৪ জুলাই ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes