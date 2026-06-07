ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন ৭ জুন ২০২৬র রাশিফলে।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৭ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ রবিবারের রাশিফল রইল।
ধনু
আজ আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হতে পারে। আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, কিন্তু তার ফল আপনি পাবেন। যদি আপনি ঋণের জন্য আবেদন করে থাকেন, তবে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার মন প্রফুল্ল থাকবে এবং আপনি আপনার পরিবারের সাথে বনভোজন বা বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। একটি পুরনো ইচ্ছা পূরণ হওয়া আপনাকে অপরিসীম আনন্দ দেবে।
মকর
আজ আয় সীমিত থাকবে, কিন্তু খরচ আপনার পকেটের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হবে। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা উপেক্ষা করলে পরবর্তীতে তার জন্য মূল্য দিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অবহেলার কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। ভাইবোনদের সাথে তর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই শান্ত থাকাই শ্রেয়।
কুম্ভ
আজ আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে। আপনার সন্তানরা নতুন চাকরি পেয়ে খুশি হতে পারে। স্থগিত কাজ ফেলে রাখা ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। আপনি আপনার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবেন। যদি আপনি কোনো নতুন উদ্যোগ শুরু করার কথা ভেবে থাকেন, তবে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন।
মীন
আজকের দিনটি কর্মব্যস্ততা এবং দায়িত্বে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি আপনার সন্তানের আচরণ নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন এবং এমনকি তাদের শিক্ষকদের সাথেও কথা বলতে হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। দাপ্তরিক কাজ স্থগিত না করাই ভালো। যেকোনো আর্থিক বিষয় মানসিক চাপ বাড়াতে পারে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More