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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২২ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: Jun 22, 2026 6:01 AM IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ সোমবার ২২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থ, সব দিক থেকে কেমন কাটবে আজকের দিন, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২২ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২২ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু

    আজ সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের দিন। আপনার স্বীকৃতি ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে, যা আপনার মনে আনন্দ বয়ে আনবে। ভাইবোনদের সাথে ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, তাই শান্ত থাকাই শ্রেয়। ছোট বাচ্চারা কোনো কিছুর জন্য জেদ করতে পারে এবং তাদের খুশির জন্য আপনি তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন।

    মকর

    আজ আপনাকে আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আপনার ব্যবসায় কোনো পরিবর্তন আনার আগে, সমস্ত দিক সাবধানে বিবেচনা করুন। যারা বিদেশী সংযোগযুক্ত ব্যবসার সাথে জড়িত, তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে আপনি নতুন পোশাক বা গহনা কিনতে পারেন। এছাড়াও আপনি দাতব্য কার্যক্রম এবং সেবামূলক কাজে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। যদি কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তবে অবশ্যই এগিয়ে আসুন।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতার হতে পারে, তবে আপনার বিচক্ষণতা ও ধৈর্য আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে। অন্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক উন্নত হবে এবং আপনি কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগও পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে একটি ছোট ভুলের কারণে তিরস্কারের সম্মুখীন হতে পারেন, তাই সতর্কতা অবলম্বন করুন। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ে নিশ্চিত হওয়ায় ঘর আনন্দে ভরে উঠবে।

    মীন

    আজ কথা বলার আগে আপনাকে সাবধানে ভাবতে হবে, কারণ ছোট কথাও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। যেকোনো উদ্যোগে সাফল্য একটি ইতিবাচক লক্ষণ। তবে, পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থেকে যেতে পারে। আপনার যেকোনো সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তাই তাড়াহুড়ো করবেন না। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সরকারি কাজ শেষ করার জন্য আজ আপনি একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২২ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

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