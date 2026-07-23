ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে ২৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। আজ লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারে কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আয়ের নতুন উৎস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভেবে থাকেন, তবে একটি ভালো সুযোগ আসতে পারে। পরিবারে কোনো শুভ অনুষ্ঠান উদযাপন করলে বাড়িতে একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি হবে। শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু শিখতে আগ্রহী হবে এবং একটি নতুন কোর্স শুরু করার কথা ভাবতে পারে। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে গর্ব ও আনন্দ দেবে।
মকর
আজ আপনাকে আপনার কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে হবে। কিছু বাধা অবশ্যই আসবে, কিন্তু ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি সেগুলো কাটিয়ে উঠবেন। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখা কাজগুলো শেষ করার চেষ্টা করুন, কারণ এতে পরিবারের সদস্যরা অসন্তুষ্ট হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন, যাতে আপনার প্রচেষ্টা এবং ধারণাগুলো যথাযথভাবে স্বীকৃতি পায়।
কুম্ভ
আজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে স্বস্তি বোধ করবেন এবং মনে শান্তি বজায় রাখতে পারবেন। আপনার বাবার পরামর্শ অত্যন্ত উপকারী হতে পারে, তাই তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যদি আপনি কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে তার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে একটি কাঙ্ক্ষিত কাজ পেলে আপনার উৎসাহ বাড়বে। বিনিয়োগের বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে।
মীন
আজ ছোট সুযোগকে বড় লাভে পরিণত করার দিন। আপনার কর্মদক্ষতা বাড়বে এবং আপনি আপনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সময়মতো সম্পন্ন করতে সফল হবেন। ব্যস্ত সময়সূচী থাকা সত্ত্বেও, আপনি পরিবারের জন্য সময় বের করবেন, যার ফলে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে। একজন পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়া আনন্দদায়ক হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে আপনার প্রভাব আরও শক্তিশালী হবে, যদিও কিছু নতুন প্রতিপক্ষের আবির্ভাবও ঘটতে পারে। সরকারি কাজেও ইতিবাচক অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More