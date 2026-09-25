ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন ২৫ সেপ্টম্বর ২০২৬ রাশিফল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজকের দিনটি। শুক্রবার এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কী আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষমত। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।
ধনু
আজকের দিনটি কর্মজীবনের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। পদোন্নতি ও অগ্রগতির সুযোগ আসবে। বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীরা একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রের রাজনীতি থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং ব্যবসায় আর্থিক লাভের ভালো সুযোগ আসতে পারে। সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত আপনার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।
মকর
আজকের দিনটি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাবে। বন্ধুদের সাথে দেখা বা কথাবার্তা মনকে হালকা ও আনন্দময় করে তুলবে। তবে, যারা আড়ালে আপনার বিরোধিতা করে, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি। লোকদেখানো বা অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটায় অতিরিক্ত খরচ করা থেকে বিরত থাকুন। যারা বিনিয়োগের সাথে জড়িত, তারা কিছু ইতিবাচক লক্ষণ দেখতে পারেন, তবে সাবধানে সিদ্ধান্ত নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন সুখ বাড়িয়ে তুলবে।
কুম্ভ
আজ ব্যবসায়িক কিছু বাধা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা এবং ধৈর্য পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে। আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা বজায় থাকবে। আপনি কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্যের হঠাৎ অবনতি হতে পারে, যা আপনার দায়িত্ব ও ব্যস্ততা বাড়িয়ে দেবে। কোনো অপরিচিত ব্যক্তির কথায় সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস না করে, প্রথমে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করুন।
মীন
দায়িত্বের কারণে আজ একটি ব্যস্ত দিন হতে পারে। আপনার বিবাহিত জীবনে ছোটখাটো তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, তাই কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখুন। আপাতত কর্মক্ষেত্রে বড় কোনো ঝুঁকি না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পারিবারিক কোনো সমস্যা উপেক্ষা না করে, দ্রুত তার সমাধান করুন। কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা আপনার বাবার সাথে নিজের ভাবনাগুলো ভাগ করে নিলে মনের শান্তি মিলতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন সুযোগ আসতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More