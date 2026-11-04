ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৪ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ কেমন কাটবে! দেখে নিন ৪ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির আজ ৪ নভেম্বর, ২০২৬ সালের ভাগ্যফল রইল।
ধনু
আজ, অংশীদারিত্বে করা কাজ ভালো ফল দিতে পারে। আপনি যদি কারও সাথে কোনো ব্যবসা বা নতুন প্রকল্প পরিচালনা করেন, তবে পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রাখা বিশেষভাবে উপকারী হবে। পরিবারের সাথে একসাথে বসে পুরোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সমাধান খুঁজে বের করার জন্যও এটি একটি ভালো সুযোগ হবে। আপনার জীবনসঙ্গী বা প্রিয়জনের সাথে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা আপনাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করতে পারে, যা দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি থেকে কিছুটা স্বস্তি দেবে।
মকর
আজকের দিনটি সুখ, সাফল্য এবং উন্নতির নতুন সুযোগে পরিপূর্ণ হতে পারে। কর্মজীবনে উন্নতি নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দিতে পারে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে কোনো সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, তবে প্রস্তুত থাকুন। আপনার প্রেম জীবনও আরও সুরেলা হবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া উন্নত হতে পারে। তবে, কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপ বা বিতর্কিত পরিস্থিতিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অন্যের ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ না করে নিজের কাজে মনোযোগ দিন। আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের সুরক্ষার বিষয়ে সতর্ক থাকুন। যারা ব্যবসা বা অন্যান্য অংশীদারিত্বে আছেন, তারা উল্লেখযোগ্য মুনাফা দেখতে পারেন।
কুম্ভ
আজ আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। ব্যস্ত কাজের কারণে খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন রুটিনের প্রতি অবহেলা করলে ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই, সময়মতো খাবার খান এবং শরীরকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিন। কর্মক্ষেত্রে আপনি পূর্ণ উদ্যম ও শক্তি নিয়ে কাজ করবেন, কিন্তু একাধিক দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার ফলে আপনি কিছুটা অস্থির হয়ে উঠতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে, আপনার সমস্ত কাজকে অগ্রাধিকার দিন। ব্যবসায়ীদের উচিত প্রতিযোগীদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখা এবং ভেবেচিন্তে নিজেদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।
মীন
আজ কাজের চাপ কিছুটা বেশি থাকতে পারে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাস আপনাকে প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার শক্তি দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার প্রশংসা হতে পারে, যা আপনার মনোবল বাড়িয়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো করার জন্য আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। আপনার মা আপনাকে পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন, যা আপনি সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করবেন। আপনার ভাইবোনদের সমর্থনও শক্তির উৎস হবে এবং কঠিন কাজগুলো সহজ করতে সাহায্য করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্য়তা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More