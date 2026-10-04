ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ রবিবার, ৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির আজ প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন রাশিফল।
ধনু
আজ আপনার জন্য উন্নতি এবং নতুন সাফল্যের পথ খুলে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ আপনার সুনাম ও অবস্থান উভয়কেই শক্তিশালী করতে পারে এবং আয় বৃদ্ধিরও ইঙ্গিত রয়েছে। বন্ধুর একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আপনি একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করার পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে পরিবার এবং ভাইবোনদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা একটি নতুন সম্পর্ক শুরু করতে পারেন।
মকর
আজ আপনার সৃজনশীলতা এবং আত্মবিশ্বাস দুটোই প্রবল থাকবে। আপনি নতুন প্রকল্প এবং সৃজনশীল কাজে আগ্রহী হবেন, যা আপনাকে আপনার প্রতিভা আরও ভালোভাবে প্রদর্শন করার সুযোগ দেবে। কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করা আপনাকে গভীর সন্তুষ্টি দেবে। যারা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে জড়িত, তারা সম্মাননা পেতে পারেন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া আজ গুরুত্বপূর্ণ হবে। পরিবারের সাথে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্কের অনেক সমস্যার সহজেই সমাধান হতে পারে।
কুম্ভ
আজ আপনার খরচের ব্যাপারে কিছুটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আপনার চারপাশের মানুষদের কথা বুঝে চলুন, কারণ আপনার সাফল্যে সবাই খুশি হবে এমনটা জরুরি নয়। অপরিচিত কোনো ব্যক্তির পরামর্শে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ আনন্দ বয়ে আনতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ ও সমর্থন বিশেষভাবে উপকারী হবে।
মীন
আজ আপনার সম্মান ও সাফল্য বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বাড়বে এবং নতুন সুযোগ আসতে পারে। সহকর্মীদের সমর্থন কঠিন কাজকেও সহজ করে তুলবে। তবে, কথাবার্তার সময় নিজের বক্তব্য সংযত রাখুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে। শোনা কথা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। পরিবারে বিবাহ সংক্রান্ত পুরোনো কোনো বাধা দূর হলে সুখের পরিবেশ তৈরি হবে এবং বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা বজায় থাকবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More