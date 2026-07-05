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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    Published on: Jul 05, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজ আর্থিক লেনদেনে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে, কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে না থাকলেও ধৈর্য ধরে রাখা লাভজনক হবে। নতুন চাকরি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। ভ্রমণ থেকে এমন তথ্য পাওয়া যেতে পারে যা ভবিষ্যতের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে। বাবা-মায়ের আশীর্বাদও একটি আটকে থাকা চুক্তি সম্পন্ন করতে সাহায্য করতে পারে।

    মকর

    আজ আপনার পরিবারে আনন্দের ঢেউ আসতে পারে। অনেক বছর পর কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আপনার মুখে হাসি ফুটবে। দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হওয়ারও লক্ষণ রয়েছে। শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে পড়াশোনা করে ভালো ফল করবে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীরাও সুসংবাদ পেতে পারে।

    কুম্ভ

    আজ আপনাকে খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আড়ম্বর ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করা আপনার জন্য উপকারী হবে। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তার ইঙ্গিত রয়েছে। আলোচনা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে যেকোনো চলমান পারিবারিক সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা বা বিবাদ দেখা দিতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। বন্ধুদের সাথে সময় কাটালে আপনি মানসিক শান্তি পাবেন।

    মীন

    আজ আপনার জন্য কিছু সুসংবাদ আসতে পারে। আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে এবং বাড়ির পরিবেশ আনন্দময় থাকবে। একটি আইনি বিষয়ে সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে, যা আপনাকে দারুণ স্বস্তি দেবে। নতুন কোনো উদ্যোগে আপনার আগ্রহ বাড়বে এবং আপনি সে বিষয়ে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠবেন। আর্থিক সমস্যার উন্নতি হবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী বলে মনে হবে। আপনার অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের আশীর্বাদ এবং ভাই-বোনদের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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