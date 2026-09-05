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শিক্ষক দিবস ২০২৬এ ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন, রইল ৫ সেপ্টেম্বরের রাশিফল

শিক্ষক দিবস ২০২৬ এ রাশিচক্রের শেষ ৪ রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

Published on: Sep 5, 2026, 06:00:16 IST
By Sritama Mitra
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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কেমন কাটবে দিন, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে শনিবার? জানুন রাশিফল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে শনিবার? জানুন রাশিফল

ধনু

আজকের দিনটি কিছু দিক থেকে ভালো হতে পারে, আবার অন্য কিছু দিক থেকে কিছুটা চ্যালেঞ্জিংও হতে পারে। কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। বড় স্বপ্ন আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে, কিন্তু পথে কিছু বাধা আসবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে একটি ছোট সমস্যা উত্তেজনার কারণ হয়ে উঠতে পারে, তাই প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে ভেবে দেখুন। যারা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে জড়িত, তাদের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগ হতে পারে, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে।

মকর

আজ ব্যবসা এবং আয় সংক্রান্ত অনেক চমৎকার ধারণা আপনার মনে আসতে পারে। সময়োচিত একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য আর্থিক লাভ এনে দিতে পারে। আপনি আপনার আয় বাড়ানোর নতুন উপায় খুঁজে বের করতে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবেন। প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পুরনো লেনদেন বা সরকারি কাজ সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা থেকে মুক্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জন্য মনোযোগের বিচ্যুতি এড়িয়ে পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে।

কুম্ভ

আজ আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করাই সবচেয়ে ভালো হবে। পরিবারের সদস্যরা ছোটখাটো বিষয়ও মনে নিতে পারেন, তাই শান্ত থাকা এবং যোগাযোগ রাখাই শ্রেয়। বিলাসিতা এবং শখের পেছনে খরচ বাড়তে পারে। অপরিচিত বা অবিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সাথে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। বাড়িতে কোনো শুভ বা মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীরা একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

মীন

আজ অপ্রয়োজনীয় বিবাদ এবং জটিলতা থেকে দূরে থাকাই আপনার জন্য ভালো হবে। পারিবারিক দায়িত্বগুলো ভালোভাবে পালন করা হবে, যা তাদের প্রতি আপনার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন, যা আপনার মনে শান্তি বয়ে আনবে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়বে। যেকোনো ঈর্ষা বা নেতিবাচক অনুভূতি পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেলে, তা আপনার শক্তিকে সঠিক পথে চালিত করবে এবং সাফল্যের পথ খুলে দেবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/শিক্ষক দিবস ২০২৬এ ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন, রইল ৫ সেপ্টেম্বরের রাশিফল

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