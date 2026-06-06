ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কারা লাকি। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
ধনু
অবিবাহিতদের জন্য আজকের দিনটি আনন্দদায়ক হতে পারে। কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। পুরোনো ভুলগুলো হঠাৎ সামনে চলে আসতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে সুখ আসবে। বিনিয়োগ করার আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। আপাতত ব্যবসায় বড় ধরনের পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকুন।
মকর
আজ প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিতে হবে। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে। পুরনো কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্বেগ থেকে যেতে পারে। পরিবারের মধ্যে চলমান ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের দায়িত্ব আপনার উপর পড়তে পারে। বিরোধীরা আপনাকে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করবে, কিন্তু নতুন চাকরি বা সুযোগ পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
কুম্ভ
আজ আপনি উপাসনা ও ধর্মীয় কাজে গভীরভাবে মগ্ন থাকবেন। আপনি কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের কথা হালকাভাবে নেওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। আপনার কর্মদক্ষতা অন্যদের মুগ্ধ করবে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আনন্দ হবে। এছাড়াও, বাড়ির কাজের প্রতি মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি বাড়ি সংস্কার বা সাজসজ্জার কাজ শুরু করার কথা ভাবতে পারেন।
মীন
আজ আপনার সম্মান বাড়বে এবং লোকেরা আপনার প্রশংসা করবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে একটি সুন্দর চমক পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়গুলি আপনার মানসিক চাপ বাড়াতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে। শেষ মুহূর্তে কিছু কাজ ভুল হতে পারে, যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হবে। আপনার সন্তানের মেজাজি আচরণও আপনার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More