ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের দিন কেমন কাটবে দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে তা দেখে নিন রাশিফলে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে দিন কেমন কাটবে তা দেখে নিন।রইল আজ বুধবারের রাশিফল।
ধনু
আজ আর্থিক লেনদেনে আপনাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে, কিন্তু প্রভাবিত বা চাপের মুখে পড়বেন না। মায়ের কোনো কথায় আপনি কিছুটা আঘাত পেতে পারেন, তাই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে শান্ত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মী সমস্যা তৈরির চেষ্টা করতে পারে। শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমবে এবং তারা পড়াশোনায় আরও ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারবে। উপাসনা বা ধর্মীয় পরিবেশ মনে বিশেষ শান্তি বয়ে আনবে।
মকর
আজকের দিনটি নতুন সম্ভাবনা এবং আশাব্যঞ্জক সুযোগের সূচনা করবে। ভ্রমণ বা অন্বেষণের সময় আপনি মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ, দায়িত্ব বা সম্মান লাভ করতে পারেন। আপনার নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্নও সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরোনো কোনো লেনদেন সংক্রান্ত সমস্যা কিছু উদ্বেগের কারণ হতে পারে, কিন্তু আপনার সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ আপনার দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলবে।
কুম্ভ
আজ আপনার ঘর আনন্দ ও সুখে ভরে উঠবে। ছোট সন্তানদের সাথে সময় কাটালে আপনি আপনার অনেক দুশ্চিন্তা ভুলে যেতে পারেন এবং আপনার মুখে হাসি ফুটতে পারে। বাবার কাছ থেকে পাওয়া একটি অপ্রত্যাশিত উপহার আপনাকে বিশেষ আনন্দ দেবে। ভ্রমণের সময় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্রের বিশেষ যত্ন নিন। সম্পদ ও আরাম বৃদ্ধির ইঙ্গিত রয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্তি আপনার মনকে হালকা করবে এবং একটি বিশেষ ইচ্ছাও পূরণ হতে পারে।
মীন
ব্যস্ততার কারণে আজ আপনার মন কিছুটা বিভ্রান্ত থাকতে পারে। কাজে অবহেলা করলে আজকের একটি ছোট ভুল ভবিষ্যতে বড় সমস্যার কারণ হতে পারে। তাই, আপনার সমস্ত দায়িত্ব সময়মতো সম্পন্ন করুন। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত; অন্যথায়, পরীক্ষার সময় তারা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে অযাচিত পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার শক্তির কোনো কমতি হবে না; শুধু এটিকে সঠিক পথে চালিত করা জরুরি। সঠিক প্রচেষ্টা আপনাকে সাফল্যের নতুন পথ দেখাতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More