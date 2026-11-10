সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা!১০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ মঙ্গলবারের রাশিফল রইল।
সিংহ
আজ আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়ার ভালো সুযোগ আসতে পারে। আপনার এমন নতুন মানুষের সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যারা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। পরিবার এবং বন্ধুদের পূর্ণ সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আপনি এবার আরও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। যারা শিল্পকলা, সৃজনশীলতা বা কোনো বিশেষ দক্ষতার সাথে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে। আপনার প্রতিভা বিকশিত হবে এবং আপনি আরও ভালোভাবে আপনার দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পেতে পারেন।
কন্যা
আজ আপনার মিষ্টি কথা ও আকর্ষণীয় আচরণ মানুষের মন জয় করতে পারে। আপনি যে সহজ ও বোধগম্য ভঙ্গিতে আপনার মতামত উপস্থাপন করবেন, তা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি অনুকূল হতে পারে এবং তারা পড়াশোনায় ভালো ফল করার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি কোনো বিষয় দীর্ঘদিন ধরে কঠিন বলে মনে হয়ে থাকে, তবে সে বিষয়ে তাদের উপলব্ধিতে অগ্রগতি হতে পারে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজগুলো ধীরে ধীরে সম্পন্ন হতে শুরু করবে, যা মনে স্বস্তি আনবে। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সময়, আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।
তুলা
আজ আপনার আর্থিক অবস্থা এবং আত্মবিশ্বাস উভয়ই শক্তিশালী হতে পারে। আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা আপনাকে কোনো নতুন উদ্যোগে সফল হতে বা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করতে সাহায্য করতে পারে। অংশীদারিত্ব থেকে ইতিবাচক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি কারও সাথে কোনো পরিকল্পনা তৈরি করেন, তবে দায়িত্ব এবং প্রত্যাশা সম্পর্কে স্পষ্ট থাকা উপকারী। তবে, টাকা ধার দেওয়ার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। শুধুমাত্র আবেগের বশে নেওয়া সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে আর্থিক সমস্যার কারণ হতে পারে। আজ অন্যদের পরামর্শ শোনা সহায়ক হবে, কিন্তু আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিজের উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিন।
বৃশ্চিক
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব মানুষকে মুগ্ধ করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ইতিবাচক ফল আনন্দ বয়ে আনবে এবং যেকোনো দীর্ঘস্থায়ী দুশ্চিন্তা দূর হতে পারে। আপনি আপনার কাজ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো আরও ভালোভাবে সামলাতে পারবেন। তবে, আপনার বাবার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। তাঁর প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিন এবং কোনো উদ্বেগ উপেক্ষা করবেন না। আর্থিক বা ব্যবসায়িক বিষয়ে অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বড় ধরনের ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More