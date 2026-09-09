মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির আজ বুধবার প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার সম্মান ও সামাজিক প্রভাব উভয়ই বাড়তে পারে। রাজনীতি বা সামাজিক অঙ্গনের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা তাদের ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী করবেন এবং মানুষের কাছে আপনার কথার গুরুত্ব বাড়বে। তবে, কারও কথা ব্যক্তিগতভাবে নিলে তা কষ্টের কারণ হতে পারে। আপনার মেজাজ ছোট বিষয়কেও বড় করে তুলতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। আপনার মায়ের স্বাস্থ্য, বিশেষ করে পায়ের কোনো সমস্যা উপেক্ষা করবেন না। কর্মক্ষেত্রের রাজনীতি থেকে দূরে থাকাই আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে।
বৃষ
আজ সম্পত্তি ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। একাধিক কাজের চাপ আপনার ব্যস্ততা অবশ্যই বাড়িয়ে দেবে, কিন্তু আপনার সম্পত্তি কেনা বা বেচার স্বপ্ন সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় ভালো লাভ আপনার আর্থিক অবস্থা ও মানসিক অবস্থা উভয়েরই উন্নতি ঘটাবে। বাইরের কারো কাছ থেকে যাচাইবিহীন পরামর্শ গ্রহণ করবেন না। আইনি বিষয়ে সামান্য অবহেলাও পরবর্তীতে বড় ধরনের সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই প্রতিটি নথি ও পদ্ধতি সাবধানে সম্পন্ন করুন।
মিথুন
আজ সমাজসেবা ও সৎকর্মের কারণে আপনার স্বীকৃতি ও সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনার নতুন উদ্যোগগুলো সফল হবে এবং মানুষ আপনার কাজের প্রশংসা করবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্য কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি আনন্দের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হতে পারেন, যার ফলে কাজ ফেলে রাখার প্রবণতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। পরিবারে বিবাহ সংক্রান্ত যেকোনো বাধা অতিক্রম করতে আপনি কোনো নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারেন।
কর্কট
আজকের দিনটি ভালো কাটলেও, কোনও বিষয় নিয়ে আপনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। আপনার ভাইবোনদের সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং আপনি তাদের সমর্থন পাবেন। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলার চেষ্টা করতে পারে, তাই শান্তভাবে এবং স্পষ্টভাবে কথা বলুন। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে গর্বিত ও আনন্দিত করবে। সুস্বাদু খাবার উপভোগ করুন, তবে পেটের সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More