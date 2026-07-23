মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৩ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারের ২৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। রইল আজ বৃহস্পতিবারের রাশিফল।
মেষ
আজ আপনার জন্য নতুন আনন্দ এবং বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসবে। আপনি সুখী বোধ করবেন এবং আপনার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। প্রেমের সম্পর্কগুলো আরও মধুর হবে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গী বা প্রিয়জনের সাথে স্মরণীয় মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পেতে পারেন। আজ আপনার সন্তানদের অনুভূতি বোঝা এবং সেগুলোকে সম্মান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট বা দোকান কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে তা বাস্তবায়িত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, আপনার বাবার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।
বৃষ
আজকের দিনটি উৎসাহ এবং ইতিবাচক শক্তিতে ভরপুর থাকবে। আপনার কর্মনিষ্ঠা কর্মক্ষেত্রে সবাইকে মুগ্ধ করবে এবং আপনি সহকর্মীদের ছাড়িয়ে যেতে সফল হবেন। যারা বৈদেশিক ব্যবসার সাথে জড়িত, তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। দীর্ঘদিনের লালিত ইচ্ছা পূরণ হলে সন্তুষ্টি আসবে। আপনি যদি সম্পত্তি কেনার কথা ভেবে থাকেন, তবে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। তবে, কোনো তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
মিথুন
অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য আজ একটি অত্যন্ত অনুকূল দিন থাকবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ গতি পাবে, যা সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে। ভবিষ্যতে নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। যারা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জড়িত, তারা নতুন সুযোগ পাবেন। আপনি আপনার কাজে পরিবারের কোনো সদস্যকে যুক্ত করতে পারেন। কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল বলে মনে হচ্ছে।
কর্কট
আজকের দিনটি আনন্দ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন এবং কোনো পার্টি বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নেওয়া শুভ হবে। যারা চাকরিতে আছেন, তারা তাদের কাজের জন্য প্রশংসা ও সাফল্য লাভ করবেন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিলে তা সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার অসুবিধাগুলো দূর হয়ে যাবে এবং তাদের মন স্থির থাকবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More