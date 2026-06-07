মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফলে দেখে নিন ৭ জুন, ২০২৬ রবিবার আপনার কেমন কাটবে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজ প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য একটি বিশেষ দিন হবে। আপনারা নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য একটি উপযুক্ত সুযোগ পেতে পারেন এবং একটি সুন্দর উপহার আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। তবে, কাজের কারণে আপনাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হতে পারে, তাই তাড়াহুড়ো করে কোনো ভুল করা থেকে বিরত থাকুন। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থেকে যেতে পারে, তাই প্রিয়জনদের জন্য কিছুটা সময় বের করুন।
বৃষ
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস সুস্পষ্ট। আপনি যে কাজই হাতে নিন না কেন, তা উদ্যম ও সাহসের সাথে সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। রাজনীতি ও সমাজের সাথে জড়িতদের জনপ্রিয়তা বাড়তে পারে। আপনার নিজের জন্য অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছা হতে পারে এবং আপনি নতুন পোশাক বা সুগন্ধি কিনতে পারেন। তবে, আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, নইলে বাড়ির পরিবেশ খারাপ হতে পারে। যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত সাবধানে নেওয়াই শ্রেয়।
মিথুন
আজ আপনার মন কিছুটা বিভ্রান্ত থাকতে পারে। একাধিক দায়িত্বের ভার আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। সম্মান ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা বজায় থাকবে। আপনার মায়ের পরামর্শ খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং আপনি তাদের নতুন দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। তবে, কারও কোনো কথা আপনার অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে এবং আপনার প্রতিপক্ষরা আপনাকে হয়রানি করার চেষ্টা করতে পারে।
কর্কট
আজকের দিনটি সুসংবাদ ও ইতিবাচকতায় পূর্ণ থাকবে। আর্থিক লাভ আনন্দ বয়ে আনবে। বকেয়া অর্থ প্রাপ্তি বা অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় পরবর্তীতে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনার সন্তানদের সঙ্গের দিকে নজর রাখুন। পরিবারে বিবাহের মতো শুভ অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More