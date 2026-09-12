মেষ, বৃষ,মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ,মিথুন, কর্কটের ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির আজ শনিবার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই অনুকূল থাকবে। পরিবারের সাথে কোনো ধর্মীয় স্থানে ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে, আপনি এমন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হবেন যারা ভবিষ্যতে আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করতে পারেন। যারা হোটেল ব্যবসার সাথে জড়িত, তারা স্বাভাবিকের চেয়ে ভালো মুনাফা দেখতে পাবেন বলে আশা করা যায়। পরিবারের সাথে সময় কাটানো সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধি করবে। সঙ্গীতপ্রেমীরা একটি চমৎকার সুযোগ পেতে পারেন। কোনো অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার প্রস্তাব আপনার উৎসাহ এবং আনন্দ উভয়ই বাড়িয়ে তুলতে পারে।
বৃষ
আজকের দিনটি ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবেন বলে আশা করা যায়। চলার পথে আপনি একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ পাবেন, যা আপনাকে সন্তুষ্টি দেবে। আপনার সন্তানরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য আপনার পরামর্শ চাইতে পারে। আপনি কাজে মনোযোগী থাকবেন এবং সময়মতো আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবেন। আপনার স্বাস্থ্যও স্বাভাবিকের চেয়ে ভালো থাকবে। আইন বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা একটি বড় আইন সংস্থা থেকে চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন।
মিথুন
আজকের দিনটি উত্তেজনা ও সাফল্যে পরিপূর্ণ হতে পারে। আকস্মিক আর্থিক লাভ আপনাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কেনার সুযোগ করে দিতে পারে। রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিরা তাদের দলের মধ্যে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা তাদের সামাজিক মর্যাদা ও প্রভাব উভয়ই বৃদ্ধি করবে। এমনকি আপনার প্রতিপক্ষরাও নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাইতে বাধ্য হতে পারে। যারা চাকরিতে আছেন, তাদের জন্য পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ উত্তেজনা নিয়ে আসবে। প্রেমের সম্পর্কে চলমান যেকোনো ক্ষোভ দূর হয়ে যাবে, যা সম্পর্কে উষ্ণতা ফিরিয়ে আনবে। উপহার আপনার সম্পর্কে নতুন মধুরতা আনতে পারে।
কর্কট
আজকের দিনটি সাফল্যে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করবেন, যা আপনাকে সন্তুষ্টি ও আনন্দ দেবে। আপনি কাজ করার নতুন এবং উন্নততর উপায় নিয়ে চিন্তা করবেন। আপনার কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রশংসা করতে পারেন এবং আপনি কোনো ধরনের পুরস্কার বা প্রণোদনাও পেতে পারেন। অন্যদের সাহায্য করার ইচ্ছা প্রবল হবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে কেনাকাটার পরিকল্পনা করতে পারেন। ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো গতি পাবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। লক্ষণ রয়েছে যে আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে শক্তিশালী হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More