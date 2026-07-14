মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি! ১৪ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে ১৪ জুলাই ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
মেষ
ভাগ্য সহায় থাকলে অনেক অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হতে পারে এবং আপনার সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাব নতুন মানুষের আকর্ষণ বাড়াবে, ফলে আপনার বন্ধু-বান্ধবের পরিধিও প্রসারিত হবে। তবে, কথাবার্তায় কঠোর শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না এবং যদি কাউকে টাকা ধার দেওয়ার কথা ভাবেন, তবে অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, কারণ সেই টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
বৃষ
আজকের দিনটি ব্যস্ততার মধ্যে কাটতে পারে। কাজের চাপ বাড়ার কারণে আপনাকে সারাক্ষণ ছোটাছুটি করতে হবে। পেটের কোনো সমস্যাকে উপেক্ষা করবেন না এবং আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। একসাথে একাধিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আপনি কিছুটা মানসিক চাপে পড়তে পারেন। প্রতিবেশী এবং আশেপাশের মানুষদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন, কারণ কঠিন সময়ে তারাই সবার আগে আপনার পাশে দাঁড়াতে পারে। আপনার প্রেম জীবনে, সঙ্গীকে নিয়ে কিছু উদ্বেগ থাকতে পারে। আপনি আপনার মাকে একটি সুন্দর উপহার কিনে দিয়েও দিনটি বিশেষ করে তুলতে পারেন।
মিথুন
আজ সাফল্যের পথ সুপরিকল্পনা ও ধৈর্যের মাধ্যমেই রয়েছে। তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত বিপদ ডেকে আনতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ ঘরে আনন্দ বয়ে আনবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ ভবিষ্যতে খুব সহায়ক হবে। কঠোর পরিশ্রম থেকে বিরত থাকবেন না, কারণ এটিই আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠবে। আপনি যদি সম্পত্তি কেনার কথা ভেবে থাকেন, তবে আপনার বাজেট সম্পর্কে সচেতন থাকুন।
কর্কট
আজ আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। অবিবাহিতদের কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ছোটখাটো পারিবারিক বিবাদ হতে পারে, তাই সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকুন। কোনো আত্মীয়ের আগমন বাড়ির পরিবেশ বদলে দিতে পারে। ছোট বাচ্চাদের সাথে সময় কাটালে আপনার মন ভালো হবে এবং দিনের ক্লান্তি দূর হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More