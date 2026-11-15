মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৫ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের দিনটির ভাগ্যফল কী বলছে, দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে আজ রবিবার কেমন কাটবে। ১২ রাশির মধ্যে প্রথম ৪ রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ রবিবার, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে।
মেষ
আজ ভাগ্য পুরোপুরি আপনার পক্ষে থাকবে এবং কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনার দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম এখন ফল দিতে শুরু করবে এবং আপনার প্রচেষ্টা অনুকূল ফলাফল আনতে পারে। আদালত বা আইনি বিষয়ে স্বস্তি বা অনুকূল রায় পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আপনার সামাজিক মর্যাদা, প্রভাব এবং খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। যারা ব্যবসার সাথে জড়িত, তাদের জন্যও এই সময়টি অনুকূল। দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে সমাধান হতে পারে এবং কাজে নতুন গতি সঞ্চার হবে।
বৃষ
আজ আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং লোকেরা আপনার কর্মনিষ্ঠা ও আচরণের প্রশংসা করতে পারে। আপনি একটি বিশেষ সামাজিক বা জনসমক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন, যেখানে আপনার উপস্থিতি আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার সম্পর্ক আরও আন্তরিক হবে এবং যদি কিছু সময়ের জন্য কোনো দূরত্ব বা মনোমালিন্য থেকে থাকে, তবে এটি তা সমাধান করার একটি ভালো সুযোগ হবে। কথাবার্তা আপনাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা এবং বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে।
মিথুন
আজকের দিনটি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য অবহেলাও সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই আপনার দায়িত্ব ও লক্ষ্যের প্রতি সতর্ক থাকুন। কারও নেতিবাচক মন্তব্যে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়ে ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখুন। বন্ধুরা প্রয়োজনে আপনাকে সমর্থন ও সহায়তা করবে। তবে, কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার আচরণের মাধ্যমে আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, তাই সবকিছুর প্রতি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে বিরত থাকুন। সুখবর হলো, এমন কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যা থেকে মনে হতে পারে যে আপনার দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।
কর্কট
আজকের দিনটি আনন্দ, বিনোদন এবং প্রিয়জনদের সাথে কাটানো সুন্দর মুহূর্তে পরিপূর্ণ হতে পারে। আপনি বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের সাথে ঘুরে বেড়ানো, মেলামেশা করা এবং মজা করার অনেক সুযোগ পেতে পারেন। এটি আপনার মনকে হালকা করবে এবং দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি দেবে। তবে, সম্পত্তি-সংক্রান্ত একটি বিষয় কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে আপনার ভাইবোনদের সমর্থন খুব সহায়ক হবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলে একটি সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। একটি ছোট বিষয় নিয়ে আপনার মায়ের সাথে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা রয়েছে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More