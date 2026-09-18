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বিশ্বকর্মা পুজো ২০২৬এ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ বিশ্বকর্মা পুজো ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন।

Published on: Sep 18, 2026, 04:00:50 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দিন কেমন কাটবে দেখে নিন। আজ বিশ্বকর্মা পুজো। ২০২৬ সালের বিশ্বকর্মা পুজোর দিন আজ শুক্রবার এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন। রইল এই চার রাশির ভাগ্যফল।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ

আজ আপনার শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের কোনো কমতি থাকবে না। আপনি সবচেয়ে কঠিন কাজগুলো সম্পন্ন করার ব্যাপারেও উদ্যমী ও মনোযোগী থাকবেন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তবে, উত্তেজনার বশে এমন কিছু বলা থেকে বিরত থাকুন যা সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে। টাকা-পয়সা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা না করে, একটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখুন।

বৃষ

কর্মক্ষেত্রে আপনার কর্মক্ষমতা চমৎকার থাকবে এবং আপনি কঠিন কাজগুলোও সহজে সামলে নিতে পারবেন। আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে, কিন্তু আজ কাউকে বড় অঙ্কের টাকা ধার দেওয়া বা নতুন কোনো ঋণ নিতে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং আপনার শারীরিক শক্তিকে ব্যায়াম, খেলাধুলা বা শরীরচর্চায় কাজে লাগানো উপকারী হবে। হালকা ও পুষ্টিকর খাবার খান।

মিথুন

আজ আপনার বুদ্ধিমত্তা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলবে। নতুন ধারণা আপনাকে বন্ধু-বান্ধব ও কর্মক্ষেত্রে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে পারে। তবে, নিজের বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য অতিরিক্ত জেদ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ অস্থিরতা আপনার ঘুমের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। অফিসে আপনার কর্মনিষ্ঠা এবং যোগাযোগ দক্ষতা আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের মুগ্ধ করবে। আপনার নতুন চিন্তাভাবনার মাধ্যমে আপনি কঠিন প্রকল্পগুলোও সামলাতে সক্ষম হবেন।

কর্কট

আজ আপনার ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করবে। আপনি বন্ধু, বড় ভাইবোন এবং পেশাগত পরিচিতদের কাছ থেকে ভালো সমর্থন পেতে পারেন। তবে, মানসিক চাপ এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ বিরক্তিকর হতে পারে, তাই অন্যদের চাপে কোনো বড় প্রতিশ্রুতি বা আর্থিক দায়বদ্ধতা এড়িয়ে চলুন। আজ আপনার কর্মজীবনে নেপথ্যে কঠোর পরিশ্রম করা বেশি ফলপ্রসূ হবে। আপনার নীরব প্রস্তুতি ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ফল দিতে পারে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/বিশ্বকর্মা পুজো ২০২৬এ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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