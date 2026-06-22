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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jun 22, 2026 4:01 AM IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ সোমবার ২২ জুন ২০২৬ কেমন কাটবে,তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির রাশিফল রইল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    আজ আপনার খরচের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন, কারণ হঠকারী খরচ পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার বেপরোয়া মনোভাব কিছু মানুষকে বিরক্ত করতে পারে, তাই কর্মক্ষেত্রে আরেকটু বেশি দায়িত্বশীল হওয়াই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে সামান্য অসাবধানতাও সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই প্রতিটি কাজ সাবধানে করুন। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও বড় আকার ধারণ করতে পারে।

    বৃষ

    আজ আপনি উপাসনা ও ধর্মীয় কার্যকলাপে গভীরভাবে মগ্ন থাকবেন। কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনার মনে শান্তি আনবে এবং সম্মান বৃদ্ধি করবে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহার বা প্রশংসা লাভ করলে আনন্দ হবে। দীর্ঘদিনের কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে স্বস্তি মিলতে পারে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে দিনটি আরও বিশেষ হয়ে উঠবে। বড় ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তগুলো সাবধানে বিবেচনা করুন, এবং আপাতত অংশীদারিত্ব এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বয়ে আনছে। পড়াশোনা ও উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খুলে যেতে পারে। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন এবং পুরোনো দেনা পরিশোধের চেষ্টা করুন। জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া কোনো মিষ্টি চমক আপনাকে আনন্দ দিতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় অসতর্কতা পরিহার করুন। আয় বাড়ানোর জন্য নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং আপনার প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে ফল দেবে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি মিশ্র ফল বয়ে আনবে। আপনার চারপাশে কোনো বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু চুপ থাকাই শ্রেয়। কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস খুঁজে পেলে আনন্দ হবে। পরিকল্পনা ছাড়া কাজ না করে ভেবেচিন্তে এগিয়ে যান, কারণ সাফল্য আপনারই হবে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদে, একটি অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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