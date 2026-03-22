    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ২২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    আজ দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন ২২ মার্চ ২০২৬ রাশিফলে।

    Published on: Mar 22, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। আজ রবিবার, ২২ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক দিয়ে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির রাশিফলে আজ রবিবারের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ২২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ২২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনাকে কিছুটা সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিচ্ছে। আপনার চারপাশে এমন লোক থাকতে পারে যারা আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাই আপনার পরিকল্পনাগুলো সাবধানে জানান। আপনি যদি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে থাকেন, তবে আপনি মূল্যের ওঠানামার সম্মুখীন হতে পারেন, তাই ধৈর্য ধরুন। আপনি আপনার সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও বেশি মনোযোগী হবেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের সুখ দেখে আপনার মনে আনন্দ আসবে। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে।

    বৃষ

    আজ আপনার মনোযোগ থাকবে কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করার দিকে। আপনাকে ধৈর্য ও সংযমের সাথে কাজ করতে হবে, কারণ তাড়াহুড়োয় করা একটি ছোট ভুলও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম অবশ্যই ফল দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপনার উপর সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং আপনাকে কোনো উপহার বা প্রশংসা দিতে পারেন। তবে, সম্পূর্ণ তথ্য ছাড়া দাপ্তরিক বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পুরোনো কোনো ভুলও প্রকাশ পেতে পারে, যা আপনার জীবনসঙ্গীকে বিচলিত করতে পারে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য মিশ্র ফল বয়ে আনবে। সমাজসেবা বা অন্যকে সাহায্য করা একটি ভালো কাজ, কিন্তু এতে অতিরিক্ত জড়িয়ে পড়লে তা আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আপনার চারপাশের মানুষের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন। আজ আপনি ইলেকট্রনিক সামগ্রীও ক্রয় করতে পারেন। আপনার বাবা-মায়ের সাথে আপনার সম্পর্ক চমৎকার থাকবে এবং তাদের পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য সুখ ও সন্তুষ্টি বয়ে আনবে। যারা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জড়িত, তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেন। কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। যদি আপনার কিছু টাকা দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে, তবে তা পুনরুদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগও পাবেন। আপনি আপনার সন্তানদের তাদের পছন্দের কোর্সে ভর্তি করাতে পারেন। গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

