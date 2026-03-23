    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! দেখে নিন ২৩ মার্চ ২০২৬ রাশিফল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, রইল রাশিফল।

    Published on: Mar 23, 2026 4:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ২৩ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে। সোমবার এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল কী বলছে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন

    মেষ

    বৃষ রাশিতে চন্দ্রের প্রবেশ আপনার মনোযোগ নিজের থেকে সরিয়ে আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নিয়ে যাবে। গত কয়েক দিনের অস্থিরতা শান্ত করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য আজ একটি দারুণ সুযোগ। কুম্ভ রাশিতে বুধের সরাসরি গতি নিশ্চিত করবে যে আপনার পেশাগত নেটওয়ার্ক এখন পূর্ণ গতিতে আপনার অনুকূলে কাজ করবে। একাদশ ঘরে গ্রহের সংযোগ একটি বড় দল থেকে সুবিধা বা সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারে। আপনার একগুঁয়েমিকে দলীয় কার্যকলাপে বাধা হতে দেবেন না, কারণ এটি সমন্বয় নষ্ট করতে পারে। আর্থিকভাবে, আজ আপনার অবস্থা শক্তিশালী থাকবে এবং আটকে থাকা যেকোনো অর্থ আপনি পুনরুদ্ধার করতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের জন্য, গলার যত্ন নিন এবং প্রকৃতির মাঝে সময় কাটান।

    বৃষ

    আপনার রাশিতে চন্দ্রের গোচরের ফলে আপনি শক্তি ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বোধ করবেন। বুধের সরাসরি গতির প্রভাবে কর্মজীবনের প্রযুক্তিগত সমস্যা এবং ঊর্ধ্বতনদের সাথে চলমান দ্বন্দ্বের সমাধান হবে। আজ আপনার ব্যক্তিত্ব অন্যদের মুগ্ধ করবে, যা সামাজিক মেলামেশা বাড়িয়ে তুলবে। দশম ঘরে বুধ ও মঙ্গলের অবস্থান কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনে দিতে পারে। তবে, নমনীয়তা বজায় রাখুন, কারণ অতিরিক্ত একগুঁয়েমি সহকর্মীদের সাথে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। বিনিয়োগের জন্য আজ একটি স্থিতিশীল ও লাভজনক দিন হবে। প্রেম সম্পর্কে আপনি অত্যন্ত প্রভাবশালী হবেন। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হন এবং পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিন।

    মিথুন

    চন্দ্র আপনার দ্বাদশ ঘরে প্রবেশ করায়, আপনার মন আপনাকে বাইরের জগতের কোলাহল ও ব্যস্ততার পরিবর্তে নিজের সাথে সময় কাটাতে উৎসাহিত করবে। পুরনো অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য আজকের দিনটি চমৎকার। বুধের সরাসরি গতির ফলে, বিদেশ ভ্রমণ বা পড়াশোনার পথে বাধাগুলো ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করবে। আপনি কোনো গোপনীয় প্রকল্পে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত হতে পারেন। সামাজিক মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। আপনার পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজের গোপনীয়তাও বজায় রাখুন। আজকের গভীর ও অর্থপূর্ণ কথোপকথন আপনার সম্পর্কগুলোতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। ডিজিটাল ডিভাইস থেকে দূরে থাকা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হবে।

    কর্কট

    চন্দ্র আপনার একাদশ ঘরে অবস্থান করছে, যা আপনার আয় এবং সামাজিক মর্যাদার বৃদ্ধি নির্দেশ করে। কর্মক্ষেত্রের চাপ কমবে এবং আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। অষ্টম ঘরে বুধের সরাসরি গতির ফলে, অমীমাংসিত বীমা দাবি বা কর-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একটি বড় প্রকল্প শুরু করার বা বন্ধুদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মনে রাখবেন, আর্থিক নিরাপত্তার জন্য শুধুমাত্র আপনার ব্যাংক ব্যালেন্সের উপর নির্ভর করবেন না এবং কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। প্রেমের সম্পর্কে স্বচ্ছতা বিরাজ করবে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে কঠিন বিষয়গুলোও সহজে আলোচনা করতে পারবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

