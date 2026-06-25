মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী আছে! ২৫ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ বৃহস্পতিবার ২৫ জুন, ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার কেমন কাটতে চলেছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য সমৃদ্ধি এবং নতুন আশা নিয়ে আসছে। দায়িত্ব বাড়তে পারে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আপনার ভেতরের আত্মবিশ্বাস প্রতিটি বাধাকে সুযোগে পরিণত করার ক্ষমতা রাখে। নতুন কিছু শুরু হতে পারে এবং এই পদক্ষেপটি ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনবে। অতিথিদের আনাগোনা আপনার ঘরকে আলোকিত করবে। দীর্ঘদিনের লালিত কোনো ইচ্ছা পূরণ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জন্য, এই দিনটি কঠোর পরিশ্রম এবং সাফল্যের এক সুন্দর সংমিশ্রণ নিয়ে আসছে। চাকরিজীবীদের একটি কথা মনে রাখতে হবে: সামান্য অসাবধানতারও বড় পরিণতি হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন।
বৃষ
আজ ভাগ্য আপনার কঠোর পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত। সমাজে আপনার কাজ নিয়ে আলোচনা হবে এবং সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা আজ অনেক কঠিন পথকে সহজ করে তুলবে। একটি ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা কেবল একটি যাত্রাই নয়, বরং একটি লাভজনক সুযোগের দ্বারও হতে পারে। অন্যের কথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। আপনার প্রতিভা ও সৃজনশীলতা আজ মানুষকে মুগ্ধ করবে এবং আপনাকে বিশেষ স্বীকৃতি এনে দিতে পারে।
মিথুন
আজ গ্রহ-নক্ষত্র আপনাকে ভারসাম্যের গুরুত্ব শেখাবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখলে আপনার মন শান্ত থাকবে এবং পরিস্থিতি আরও অনুকূল হবে। কোনো ভ্রমণ বা বৈঠকের সময় আপনি এমন তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। কর্মক্ষেত্রে কোনো জটিলতার সম্মুখীন হলে তাড়াহুড়ো করবেন না। আজ আপনার নেওয়া যেকোনো নতুন পদক্ষেপ ভবিষ্যতের সাফল্যের বীজ হয়ে উঠতে পারে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাই আজ আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়ে উঠবে।
কর্কট
আজকের দিনটি সাফল্য এবং সতর্কতা উভয়ই নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকলেও, স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে সঠিক পথ বেছে নেওয়া শুভ হবে। প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া একটি প্রকল্প হঠাৎ থেমে যেতে পারে, কিন্তু ধৈর্য পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল করবে। যারা বিদেশে পড়াশোনা বা কর্মজীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। এছাড়াও, একটি পুরনো লেনদেন নিষ্পত্তি হলে উল্লেখযোগ্য স্বস্তি মিলবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More