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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

    Published on: Jun 27, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন জ্যোতিষমত।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

    মেষ

    আজ আপনার হৃদয়ের জগৎ আপনার প্রতি প্রসন্ন বলে মনে হচ্ছে। আপনার প্রেমের সম্পর্কগুলিতে বিশ্বাস এবং ঘনিষ্ঠতা আগের চেয়ে আরও গভীর হবে। আপনার সঙ্গীর সাথে কাটানো ছোট ছোট মুহূর্তগুলিও আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। এদিকে, ব্যবসায়িক কিছু উত্থান-পতন আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে, কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করার জন্য আজ নেওয়া একটি সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। যদি আপনি কারও কাছে ঋণী থাকেন, তবে আপনি তাকে তা মনে করিয়ে দিতে পারেন। এছাড়াও, আজ সবাইকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ যারা মিষ্টি কথা বলে তারা সবাই শুভাকাঙ্ক্ষী নয়।

    বৃষ

    আজকের দিনটি সন্তুষ্টি, সাফল্য এবং সুসংবাদ বয়ে আনবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তি আপনার অনুকূলে যেতে পারে, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম অবশেষে ফল দিতে শুরু করবে। পারিবারিক আশীর্বাদ আপনাকে বড় বড় সিদ্ধান্তে, বিশেষ করে বাড়ি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে, সাফল্য এনে দিতে পারে। সমাজে আপনার কাজ নিয়ে আলোচনা হবে এবং মানুষ আপনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করবে। একটি পুরোনো অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হওয়া আপনাকে উল্লেখযোগ্য স্বস্তি দেবে।

    মিথুন

    আজ আপনার প্রতিভা ও সৃজনশীলতা মানুষকে মুগ্ধ করবে। আপনার নতুন ধারণাগুলো কর্মক্ষেত্রে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। শিল্পকলা, লেখালেখি, সঙ্গীত বা যেকোনো সৃজনশীল ক্ষেত্রে আপনার মেধা কেবল বাড়তেই থাকবে। বাড়িতে অতিথির আগমন একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। তবে, কোনো সহকর্মীর কথায় আপনার অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে, তাই প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে ভালোভাবে ভেবে দেখুন। ভ্রমণ এমন তথ্য দিতে পারে যা আপনার ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারে। শিক্ষার্থীরা বিদেশ সম্পর্কিত শুভ সংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    কর্কট

    আজ আপনার মন কিছু প্রশ্ন ও বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে থাকতে পারে। তাই, তাড়াহুড়ো করে আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পরিবারে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, কিন্তু আপনার বোধশক্তি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে। আপনার মাকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করার সুযোগ আসবে। সরকারি কাজ বা দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখাই আজ আপনার মূল চাবিকাঠি হবে। এছাড়াও, আপনার মনে আসা যেকোনো নতুন ধারণা ভবিষ্যতের সাফল্যের বীজ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

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