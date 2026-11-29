শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৯ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। আজ রবিবার, এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন আশা ও স্বস্তি বয়ে আনতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ অবশেষে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার মনকে হালকা করবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। যদি আপনাদের দাম্পত্য জীবনে বেশ কিছুদিন ধরে কোনো দূরত্ব বা মতবিরোধ থেকে থাকে, তবে আলোচনা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে তা সমাধান করার জন্য এটি একটি ভালো সুযোগ হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার সম্পর্কে মধুরতা ও ঘনিষ্ঠতা ফিরে আসতে পারে। আপনারা একসাথে বসে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং একটি নতুন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যারা রাজনীতির সাথে জড়িত, তাদের জন্যও দিনটি অনুকূল হতে পারে।
বৃষ
আজ কোনো প্রভাবশালী বা বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আপনার কর্মজীবন এবং ব্যবসার জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। এই সংযোগগুলো ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করতে পারে। তবে, কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে আসা খবর কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। বিচলিত না হয়ে ধৈর্য ধরুন। সন্তানের চাকরি বা কর্মজীবনের উন্নতি পরিবারে আনন্দ ও গর্ব বয়ে আনবে। অন্যদিকে, অতীতের প্রেমের সম্পর্কের কারো সাথে হঠাৎ দেখা হলে পুরনো অনুভূতিগুলো আবার জেগে উঠতে পারে। তবে, অতীত নিয়ে পড়ে থাকার চেয়ে বর্তমান পরিস্থিতিকে অগ্রাধিকার দেওয়াই শ্রেয়। ব্যাংক ঋণ বা আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত ব্যাপারেও স্বস্তির ইঙ্গিত রয়েছে।
মিথুন
আজ, আপনার বিচক্ষণতা এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখতে পারে। আপনি আপনার প্রজ্ঞা ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আরও ভালো সমাধান খুঁজে পেতে সক্ষম হবেন। তবে, প্রতিপক্ষ বা সমালোচকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনাকে আপনার সন্তানের কর্মজীবন বা ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, তাই এর সমস্ত দিক সাবধানে বিবেচনা করুন। কর্মজীবী ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে জুনিয়র বা অধস্তনদের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন। কাজের ব্যস্ত সময়সূচী আপনাকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু ভাইবোনদের সাথে সময় কাটানো আনন্দ বয়ে আনবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )