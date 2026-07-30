মেষ, বৃষ,মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৩০ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ,মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৩০ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
৩০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ৩০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য শুভ হবে। আপনার সন্তানের পরীক্ষার ফলাফল আপনাকে আনন্দ দেবে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনি অন্যদের মন জয় করতে সফল হবেন। পারিবারিক ঐক্য অটুট থাকবে এবং আয় বৃদ্ধি আনন্দ বয়ে আনবে। তবে, পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন এবং বন্ধুরা বিনিয়োগের পরামর্শ দিতে পারেন।
বৃষ
আজকের দিনটি অগ্রগতির দিন হবে। পরিবারের জন্য নেওয়া সিদ্ধান্তের কারণে আপনি মাঝে মাঝে অনুশোচনা করতে পারেন। হঠকারী প্রতিশ্রুতি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন; কথাবার্তায় সংযম অবলম্বন করুন। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন এবং একটি ইচ্ছা পূরণ আপনাকে অপরিসীম আনন্দ দেবে।
মিথুন
আজকের দিনটি মিশ্র ফল দেবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের ওপর নজর রাখা অপরিহার্য হবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন। অমীমাংসিত প্রকল্পগুলো সম্পন্ন হবে। যারা রাজনীতিতে প্রবেশ করছেন, তাদের সতর্ক থাকা উচিত, কারণ মানুষ আপনার ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে।
কর্কট
আজ নতুন সম্পত্তি কেনা লাভজনক হবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে পছন্দের কাজ খুঁজে পাবেন এবং আপনার সন্তানদের সাথে বনভোজনের পরিকল্পনা করতে পারেন। ধার করা টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হবে। আপনার বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুটা মনোযোগ দিন এবং ভাইবোনদের সাথে চলমান যেকোনো বিবাদের সমাধান করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More