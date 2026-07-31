মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা! ৩১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ শুক্রবার ৩১ জুলাই, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার জন্য একটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং শুভ দিন হবে। আপনার সৎকর্ম এবং সততা আপনার স্বীকৃতি ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। যদি আপনি কোনো শারীরিক সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে সেগুলোর উন্নতির লক্ষণ দেখা যাবে। পরিবারের সদস্যরা আপনার প্রচেষ্টায় আপনাকে পূর্ণ সমর্থন করবে, যা আপনাকে অপরিসীম আনন্দ দেবে। যারা প্রেমে আছেন, তারা তাদের সঙ্গীর সাথে বাইরে ঘুরতে বা ছোট কোনো ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। তবে, প্রতিপক্ষের গুজবে জড়িয়ে পড়া এড়িয়ে চললে আপনার জন্য ভালো হবে। বিনিয়োগ বা অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিন।
বৃষ
আজ উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য একটি অনুকূল দিন থাকবে। রাজনীতি বা পেশাগত ক্ষেত্রে যারা আছেন, তারা নতুন যোগাযোগের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে কিছু সময় কাটানো পুরনো পারিবারিক বিবাদ বা মতবিরোধ নিরসনের সুযোগ করে দেবে। অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয়। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল করবে এবং কোনো প্রিয় ইচ্ছা পূরণ হলে আনন্দ লাভ করবে। আপনার জীবনযাত্রা ও সিদ্ধান্তে ভারসাম্য বজায় রাখুন।
মিথুন
আজকের দিনটি আপনার জন্য কিছুটা বিভ্রান্তিকর এবং ব্যস্ততাপূর্ণ হবে। কাজের চাপ এবং ঘন ঘন ভ্রমণ উদ্বেগের কারণ হবে, তবে খরচও কিছুটা বেশি হতে পারে। আপনার প্রেম জীবনে, সঙ্গীর জন্য কোনো চমক বা উপহার আনার সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসা বা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যান। অভাবীদের সাহায্য করা আপনার সামাজিক মর্যাদা এবং ভাবমূর্তি উন্নত করবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ আপনার জনপ্রিয়তা বাড়াবে।
কর্কট
আজ আপনার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির দিন। আপনি এমন কাজ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা আপনি উপভোগ করবেন এবং যা আপনাকে সন্তুষ্টি ও সুখ এনে দেবে। দাম্পত্য জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সমন্বয় রাখুন। শিক্ষার্থীরা বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ পেতে পারেন। আপনার বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা করলে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্রের নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More