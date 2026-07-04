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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৪ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল রইল।

    Published on: Jul 04, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ৪ জুলাই প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল ৪ জুলাই ২০২৬ রাশিফল।

    আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর সিংহ, কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে? রইল রাশিফল
    আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর সিংহ, কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে? রইল রাশিফল

    মেষ

    আজ আপনার জন্য অগ্রগতি এবং নতুন সাফল্যের লক্ষণ বয়ে আনবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম অবশেষে ফল দিচ্ছে এবং আটকে থাকা কাজগুলো গতি পেতে শুরু করবে। যদি কোনো সরকারি কাজ দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত থাকে, তবে আজ আপনি তার সমাপ্তির সুসংবাদ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর মন্তব্য কিছুটা অস্বস্তিকর হতে পারে, কিন্তু অন্যদের মতামতকে আপনার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করতে দেবেন না। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করুন। আপনার স্বাস্থ্যের দিকেও মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, তাই অসতর্কতা পরিহার করুন।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনার মুখে হাসি এবং হৃদয়ে উদ্দীপনা নিয়ে আসবে। আপনি প্রতিটি কাজ ভেবেচিন্তে করবেন এবং এই প্রজ্ঞা আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। পরিবারের কোনো সদস্যকে নিয়ে আপনার মনে জমে থাকা উদ্বেগ ধীরে ধীরে কমে আসছে বলে মনে হচ্ছে। একটি ব্যবসায়িক ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং পুনরায় পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে সক্ষম হবে। সারাদিন আপনার মধ্যে শক্তি ও ইতিবাচকতা বজায় থাকবে।

    মিথুন

    আজ আপনার সামান্যতম অসতর্কতাও পরিহার করা উচিত, কারণ এই সতর্কতা আপনাকে বড় বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে। যদি আপনার বাবার সাথে আপনার মতবিরোধ হয়ে থাকে, তবে আজকের একটি আলোচনা আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা মধুরতা ফিরিয়ে আনতে পারে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন, যা আপনাকে আনন্দিত করবে। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার ঊর্ধ্বতনদের পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে নিন, কারণ আজকের জ্ঞান ভবিষ্যতে আপনার জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে।

    কর্কট

    আজ সুখ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। পরিবারের সাথে সময় কাটানো আপনার মনে শান্তি আনবে এবং পুরনো দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। সন্তানদের সাথে হাসি-ঠাট্টা ও আনন্দ আপনার দিনটিকে বিশেষ করে তুলবে। আপনার জীবনসঙ্গী কর্মজীবনে কোনো বড় সাফল্য বা পদোন্নতি পেতে পারেন, যা পুরো বাড়িতে একটি উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করবে। আপনাকে হয়তো প্রত্যাশার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরুন, কারণ সাফল্য আপনার দিকেই আসছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৪ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

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