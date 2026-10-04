মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ৪ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আশা ও উত্তেজনায় পূর্ণ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব বা পদ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম স্বীকৃতি পাবে। সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগী ও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না এবং নিজের উপর সন্দেহ করবেন না। ছোট ছোট উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদে উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনতে পারে। ব্যবসায় অগ্রগতির ইতিবাচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যদিও সম্পত্তি-সংক্রান্ত কিছু বিষয় উদ্বেগের কারণ হতে পারে।
বৃষ
আজ নিজেকে প্রমাণ করার আপনার প্রবল ইচ্ছা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং মনোরম বাচনভঙ্গি মানুষকে মুগ্ধ করবে, যা আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে। একটি দীর্ঘ যাত্রা নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন সুযোগ উন্মুক্ত হবে। দিনের শেষ অংশটি পরিবার ও বিনোদনের সাথে আনন্দের সাথে কাটানো যেতে পারে।
মিথুন
আজ যেকোনো পরিস্থিতিতে ধৈর্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। ব্যবসায় তাড়াহুড়ো বা বড় ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যান। আপনার কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখলে অনেক জটিলতা সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। সরকারি প্রকল্প বা সুযোগ-সুবিধা থেকে সুবিধা পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। কর্মক্ষেত্রের যেকোনো পুরোনো সমস্যা ধীরে ধীরে সমাধান হয়ে যেতে পারে। বাবা-মায়ের সাথে সময় কাটালে বিশেষ মানসিক শান্তি লাভ হবে।
কর্কট
আজ আপনার নেতৃত্বদানের ক্ষমতা প্রকাশ পাবে। দলবদ্ধ প্রচেষ্টা সাফল্য ও সম্মান বয়ে আনতে পারে। আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও বোঝাপড়া বিরাজ করবে। আপনি আপনার সন্তানদের জন্য কোনো বিশেষ পরিকল্পনা বা উপহার তৈরি করতে পারেন। শক্তিশালী আর্থিক অবস্থা আনন্দ বয়ে আনবে এবং সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস ফিরে পাওয়া যেতে পারে এবং আপনার নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More