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২০২৬ শিক্ষক দিবস কেমন কাটবে! মেষ, বৃষ, মিথুন কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

Published on: Sep 5, 2026, 04:00:35 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ শিক্ষক দিবস ২০২৬। এই দিনে ১২ রাশির প্রথম চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ রইল।

মেষ, বৃষ, মিথুন কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল রইল

মেষ

আজ সামান্যতম অসাবধানতাও সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই আপনার প্রতিটি কাজে মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তি হঠাৎ আটকে যেতে পারে, যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে কিছু সময় কাটালে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ও উষ্ণতা বাড়বে। আপনার সন্তানের জেদ বা অভ্যাস নিয়ে আপনাকে গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হতে পারে।

বৃষ

আজ, আপনার বোধশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু অযাচিত পরামর্শ দেওয়া হিতে বিপরীত হতে পারে। উত্তেজনার বশে কেনাকাটা করতে গিয়ে বাজেট অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে পদে পদে শক্তি জোগাবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু লোক প্রতিকূল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনার প্রজ্ঞা তাদের উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে যাবে। আপনি আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ লাভ করবেন এবং সমস্ত অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হবে।

মিথুন

আজ আপনার দিনটি ইতিবাচক চিন্তা ও নতুন আশা নিয়ে শুরু হবে। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সময় আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। পুরোনো এবং আটকে থাকা কাজগুলোও গতি পাবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যেন প্রচেষ্টায় কোনো ঢিলেমি না আসে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাফল্য আপনাকে আনন্দ দেবে। পরিবারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন এবং আপনার মিষ্টি কথায় একটি স্বচ্ছন্দ পরিবেশ বজায় রাখুন।

কর্কট

আজ দায়িত্বগুলো অনেক বেশি মনে হতে পারে এবং হাতে থাকা একাধিক কাজ আপনাকে কিছুটা বিভ্রান্ত করে তুলতে পারে। তবে, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিলে এবার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে তা আপনাকে সাহায্য করবে। অতিথিরা আপনার বাড়িতে একটি মনোরম ও প্রাণবন্ত পরিবেশ নিয়ে আসবে। আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখতে আপনার আয় ও ব্যয় উভয়ের উপর নজর রাখুন। আপনি আপনার সন্তানদের আনন্দের জন্য একটি নতুন ল্যাপটপ বা কোনো দরকারি গ্যাজেট কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/২০২৬ শিক্ষক দিবস কেমন কাটবে! মেষ, বৃষ, মিথুন কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল রইল

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