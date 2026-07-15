সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কারা লাকি! ১৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল, দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
সিংহ
আজ সাফল্য অর্জন করতে হলে আপনাকে সম্পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে কাজ করতে হবে। কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। কথাবার্তায় সংযম অবলম্বন করুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। আপনি পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি কোনো সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কারও কথায় আপনার অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে, কিন্তু ধৈর্য বজায় রাখুন।
কন্যা
আজ একটি খুব ব্যস্ত দিন হতে চলেছে। একাধিক দায়িত্বের বোঝা আপনার ব্যস্ততা বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনি বন্ধুদের সাথে একটি ছোট পার্টি বা আড্ডার পরিকল্পনা করতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ এর ফলে পরিবারে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত সাবধানে নেওয়াই শ্রেয়।
তুলা
আজ আপনার প্রজ্ঞার কারণে প্রতিপক্ষের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। আপনার আয় বাড়ানোর নতুন সুযোগ আসবে। তবে, শেষ মুহূর্তে কিছু কাজ আটকে যেতে পারে, তাই সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখুন। পরিবারে কোনো শুভ বা মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে, যা বাড়িতে একটি উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করবে। আজ আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।
বৃশ্চিক
আজ অগ্রগতি এবং নতুন সাফল্যের দিন। অব্যাহত সুসংবাদ আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলবে। ব্যবসায়িক বিষয়ে আপনার সতর্কতা সুফল বয়ে আনবে। পুরনো সমস্যা থেকে মুক্তির ইঙ্গিত রয়েছে। আপনি আপনার সন্তানদের ভালো আচরণ এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ শেখানোর সুযোগ পাবেন। নতুন পোশাক বা পছন্দের কোনো গ্যাজেট কেনার সম্ভাবনাও রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More