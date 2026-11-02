সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
২ নভেম্বর ২০২৬ সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ সোমবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ, আপনি উন্নতি করার এবং আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের অনেক সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে শুরু করবেন এবং পূর্বের পরিকল্পনাগুলো ইতিবাচক ফল দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি নতুন কিছু শুরু করতে চান, তবে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এটি একটি ভালো সময়। তবে, সাফল্য অর্জনের তাড়াহুড়োয় কোনো পদক্ষেপে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। ধৈর্য এবং সঠিক কৌশল আরও ভালো ফল দেবে। প্রেম জীবনের জন্য দিনটি আকর্ষণীয় হতে পারে। অবিবাহিতদের কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অন্যদিকে যারা ইতোমধ্যে সম্পর্কে আছেন, তাদের নিজেদের সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস এবং বোঝাপড়া বজায় রাখতে হবে।
কন্যা
আজ আপনি প্রফুল্ল মেজাজে থাকবেন এবং দৈনন্দিন কাজগুলো হালকা মেজাজে করতে চাইবেন। তবে, এই উত্তেজনায় নিজের দায়িত্ব অবহেলা করা ভুল হবে। যদি আপনি আপনার কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেন এবং সময়কে বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করেন, তবে বেশিরভাগ কাজই সহজে সম্পন্ন করা যাবে। আজ কোনো অপরিচিত ব্যক্তির প্রভাবে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। এমন নয় যে প্রতিটি পরামর্শই আপনার পক্ষে যাবে। সরকারি কাজ সংক্রান্ত কোনো পুরোনো বাধা দূর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে স্বস্তি দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্যও দিনটি গুরুত্বপূর্ণ হবে।
তুলা
আজ, উন্নতির নতুন সুযোগ আসতে পারে এবং আপনার পারিবারিক জীবনেও সুখ অনুভূত হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে কোনো চমক, উপহার বা সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার দিনটিকে বিশেষ করে তুলবে। পারস্পরিক ভালোবাসা ও বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য এটি একটি ভালো সময়। পরিবারে যদি কোনো বিয়ে বা শুভ অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা চলে, তবে তা সম্পর্কিত কোনো সুসংবাদ বাড়িতে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে পারে। আপনি একটি পারিবারিক ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন। আর্থিকভাবে, আরাম ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের পেছনে খরচ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, কেনাকাটার সময় আপনার বাজেট সম্পর্কে সচেতন থাকুন।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি আপনার জন্য স্বস্তি বয়ে আনতে পারে এবং নিজের সামর্থ্যের উপর আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর একটি সুযোগ তৈরি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে একটি কঠিন কাজ আসতে পারে, কিন্তু আপনার দল এবং অধস্তন কর্মীদের সমর্থন কাজটি সম্পন্ন করা সহজ করে তুলবে। অন্যদের অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শকে গুরুত্ব দিলে আরও ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। একটি কঠিন কাজে সাফল্য আপনার সুনাম বাড়াতে এবং আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে। পারিবারিক জীবনে, আপনাকে আপনার সন্তানদের কার্যকলাপ এবং বন্ধুদের সঙ্গের দিকে কিছুটা মনোযোগ দিতে হবে। আপনার সন্তানদের সাথে খোলামেলা কথা বলুন এবং তাদের সঠিক নির্দেশনা দিন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More