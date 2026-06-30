সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩০ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ৩০ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ
আজকের দিনটি বন্ধুদের সাথে কাটানো আনন্দময় মুহূর্তে পরিপূর্ণ হতে পারে। হাসি, মজা এবং পুরোনো দিনের স্মৃতি আপনার মনে হালকা ভাব ও আনন্দ নিয়ে আসবে। তবে, এই আনন্দের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে অবহেলা করবেন না। আয় বাড়ানোর জন্য নেওয়া যেকোনো পদক্ষেপ ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের সমর্থন ও আশীর্বাদ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনি সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো সুসংবাদও শুনতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ দেখা দিলে, শান্ত থাকুন এবং তা সমাধানের চেষ্টা করুন।
কন্যা
আজ আপনার সুপ্ত সৃজনশীলতা প্রকাশ পেতে পারে। নতুন ধারণা ও পরিকল্পনা আপনার কাজকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দেবে। একজন অভিজ্ঞ সহকর্মীর পরামর্শও উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে আপনার সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনার কোনো টাকা কোথাও আটকে থাকলে, তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনো সরকারি কাজও আজ গতি পেতে পারে এবং আপনি স্বস্তি বোধ করবেন।
তুলা
আজ গাড়ি চালানোর সময় আপনাকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে চিন্তিত থাকা কোনো প্রকল্পে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যেতে পারে। আজ আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকাই শ্রেয় এবং টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যারা রাজনীতি বা সামাজিক অঙ্গনের সাথে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি শুভ হতে পারে। নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ আপনার পরিচিতি ও প্রভাব উভয়ই বাড়াতে পারে। আপনার প্রেম জীবনের একটি পুরোনো অধ্যায় হঠাৎ করে সামনে আসতে পারে। উচ্চশিক্ষার নতুন সুযোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা নিয়ে আসতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আপনি স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বৃদ্ধি অনুভব করতে পারেন। অতীতের দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে কমে আসবে এবং আপনার মন হালকা বোধ করবে। পরিবারের কোনো বয়স্ক সদস্য এমন পরামর্শ দিতে পারেন যা ভবিষ্যতে মূল্যবান প্রমাণিত হবে। ভ্রমণের সময় আপনার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে দেখা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রের যেকোনও সমস্যা সমাধানে আপনি সহকর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারেন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই হবে আজকের আপনার সবচেয়ে বড় সাফল্য।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More