সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৮ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার রাশিফল। রইল জ্যোতিষমত।
সিংহ
নতুন বাড়ি, জমি বা সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা আজ এগিয়ে যেতে পারে। তবে, কোনো নথিতে স্বাক্ষর করার আগে তা ভালোভাবে যাচাই করে নিন। কর্মজীবন সংক্রান্ত যে উদ্বেগগুলো আপনাকে এতদিন ধরে কষ্ট দিচ্ছিল, সেগুলো দূর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে পারিবারিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করুন। যারা রাজনীতি বা সামাজিক অঙ্গনের সাথে জড়িত, তাদের উচিত আশেপাশের মানুষদের বিশ্বাস করার আগে ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া।
কন্যা
আজ বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমই আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং এর মাধ্যমেই সাফল্য আসবে। কাজ নিয়ে পরিবারের কোনো সদস্যের সঙ্গে সামান্য তর্কবিতর্ক হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য যদি আগে থেকেই খারাপ থাকে, তবে কোনো প্রকার অবহেলা পরিহার করুন। আপনার সন্তানের সাফল্য ও অগ্রগতি আপনাকে গর্বিত ও আনন্দিত করবে।
তুলা
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং কর্মশক্তি তুঙ্গে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মুগ্ধ হবেন এবং পদোন্নতি নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হতে পারে। নারী বন্ধুদের সাথে আলাপচারিতার সময় শালীনতা ও সংযম বজায় রাখুন। হঠকারী খরচ আপনার বাজেট নষ্ট করে দিতে পারে, তাই ভেবেচিন্তে খরচ করুন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে একটি সুন্দর চমক পেতে পারেন। বাবা-মায়ের সাথে কথা বলার সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন।
বৃশ্চিক
আজ আবেগের বশে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। জেদ এবং অহংকার থেকে দূরে থাকা উপকারী প্রমাণিত হবে। বকেয়া অর্থ আদায় হলে আর্থিক স্বস্তি মিলবে। কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রতিপক্ষ আপনার বিরুদ্ধে নেতিবাচক পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করতে পারে, তাই আত্মবিশ্বাস ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আপনার মতামত উপস্থাপন করুন। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনা বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো সুখবর পেতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More