সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ২ জুলাই ২০২৬ সালের রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির জন্য আজ জ্যোতিষমত কী বলছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য় এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন জ্যোতিষ গণনা মতে।
সিংহ
সাফল্য আজ দ্রুত আপনার দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। যারা চাকরিতে আছেন, তারা তাদের পছন্দের কাজে সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন। কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকুন। একটি সরকারি বিষয় নিয়ে কিছু উদ্বেগ থাকতে পারে, কিন্তু সময়মতো তার সমাধান হয়ে যাবে। আত্মবিশ্বাস এবং স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা আজ আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হবে।
কন্যা
আজ আপনার দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনার আচরণে ভালোবাসা, সমর্থন এবং আপনজনের সান্নিধ্য প্রতিফলিত হবে, যা সম্পর্কগুলোকে আরও মজবুত করবে। পরিবারে কোনো শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে, যা ঘরকে উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলবে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যেখানে আপনাকে পুরোনো কোনো দেনা শোধ করতে হতে পারে, তাই আর্থিক বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার ইচ্ছা পূরণ হলে তা আপনার আত্মবিশ্বাস এবং সুখ উভয়ই বাড়িয়ে তুলবে।
তুলা
আজ আপনার কর্মজীবন এবং আর্থিক বিষয়ে স্বস্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ ফেরত পেলে আপনার বোঝা কিছুটা হালকা হতে পারে। আপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইচ্ছাও পূরণ হতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে। কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দিলে আপনি সাফল্য লাভ করবেন। পরিবারে যদি কোনো দূরত্ব বা মতবিরোধ থেকে থাকে, তবে আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করার জন্য আজ একটি ভালো সুযোগ। বাড়ির পরিবেশ আবারও ভালোবাসা ও সম্প্রীতিতে ভরে উঠতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার চারপাশে একটি ইতিবাচক পরিবেশ বিরাজ করবে। আপনি অন্যদের সঙ্গে নিয়ে চলতে সফল হবেন এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে সময়মতো সমর্থন পাবেন। তবে, কারও পরামর্শ অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ পুরোনো কোনো সমস্যা আবার দেখা দিতে পারে। কিছু প্রয়োজনীয় খরচ হতে পারে, কিন্তু আপনি বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দেবেন। পারিবারিক বিষয়ে যোগাযোগ এবং সহযোগিতা আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More