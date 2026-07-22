সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২২ জুলাই ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
সিংহ
কর্মক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ সমাদৃত হবে এবং আপনি পারিবারিক বিষয়গুলো বুদ্ধিমত্তার সাথে সামলাতে পারবেন। বিরোধীরা সক্রিয় হতে পারে, তাই সতর্ক থাকা জরুরি। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে এবং এ বিষয়ে আপনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কথাবার্তায় সংযম অবলম্বন করুন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে।
কন্যা
ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং আপনার প্রচেষ্টা সঠিক পথে এগোবে। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। অবিবাহিতদের জীবনে কোনো বিশেষ মানুষের আগমন ঘটতে পারে। যদিও পুরোনো কোনো সমস্যার পুনরাবির্ভাব কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তবে ভাইবোনদের সমর্থন আপনার মনোবল অটুট রাখবে।
তুলা
আর্থিক লেনদেনে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখিত আকারে রাখুন। পুরনো বন্ধুদের স্মৃতি মানসিক স্বস্তি এনে দিতে পারে। বকেয়া অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আর্থিক স্বস্তি দেবে। আপনি নতুন কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করবেন এবং এই ভাবনাটি আপনাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেবে।
বৃশ্চিক
সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া কোনো সুখবর আপনাকে আনন্দ দেবে। পরিবারের সাথে সময় কাটালে মনে শান্তি আসবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়বে এবং আপনার ব্যবসা আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More