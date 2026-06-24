সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে,তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ বুধবার ২৪ জুন , ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
সিংহ
আজকের দিনটি আপনাকে জীবনে ভারসাম্য আনতে শেখাবে। আপনি বন্ধুদের সাথে হাসিখুশি ও আনন্দের মুহূর্ত এবং সুস্বাদু খাবার উপভোগ করবেন। একটি আটকে থাকা সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। পরিবারের সাথে একটি শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান আনন্দ বয়ে আনবে। খরচ বাড়তে পারে, কিন্তু তা আপনার ইচ্ছা এবং সুখের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় আপনি সন্তুষ্টি পাবেন।
কন্যা
আজ ভাগ্য আপনার সহায় হতে পারে। একটি দীর্ঘদিনের সমস্যার অবসান ঘটতে পারে। নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং প্রতিশ্রুতি পূরণের চেষ্টা করুন। অগ্রগতির পথে বাধাগুলো ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। আপনার সন্তানরা তাদের শিক্ষা বা কর্মজীবনে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ আপনার জন্য একটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে।
তুলা
আজ আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আয়ের নতুন উৎস উন্মোচিত হতে পারে, যা ভবিষ্যতের জন্য আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করতে পারে। নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে কোনো বিবাহ বা অন্য কোনো শুভ অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা বাড়ির পরিবেশে আনন্দ বয়ে আনতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া অপরিহার্য হবে। যদি কোনো উদ্বেগ আপনাকে দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট দিয়ে থাকে, তবে ধীরে ধীরে তার সমাধান বেরিয়ে আসবে। আত্মদর্শন আপনাকে সঠিক পথ দেখাবে। পরিবারের সাথে বিনোদন উপভোগ করা বা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদান করা আপনাকে আনন্দ দেবে। ছোটখাটো তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু আপনার স্নেহপূর্ণ আচরণ সম্পর্কগুলোকে আরও মজবুত করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More